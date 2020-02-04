شاهد: ماذا قال مؤسس السعودية عن القضية الفلسطينية؟











وأكمل: "فلو أردنا تعقيب نظرية اليهود، لوجب على الكثير من شعوب العالم أن يرحلون من بلادهم، وفلسطين من ضمن هذه البلاد".

رام الله - دنيا الوطنكشفت مؤسسة "دارة الملك عبد العزيز"، المعنية بتراث وتاريخ المملكة العربية السعودية، عن موقف الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من القضية الفلسطينية، في أول لقاء له مع الصحافة الغربية.وقالت المؤسسة في تغريدة لها موقع (تويتر): "ارتبطت قضية فلسطين بالسياسة السعودية الخارجية بشكل قوي في المواقف والمساندة، ولم تتغير بل تزداد تمسكاً بالحق الفلسطيني".ويأتي نشر دارة الملك عبد العزيز لتلك الوثيقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "خطة السلام" التي اقترحها لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن).وتعتبر المقابلة التي أجريت مع الملك عبد العزيز آل سعود، عام 1943، أول لقاء للصحافة الغربية مع مؤسس الدولة السعودية الحديثة، وكان مع مجلة (لايف) الأمريكية، أشهر مطبوعة عالمية آنذاك.وفي مقطع فيديو قصير، روت "دارة الملك عبدالعزيز" تفاصيل عن "أول زيارة رسمية للإعلام الغربي"، التي شارك فيها الصحفي بمجلة (لايف) نويل بوش، والمصور روبرت لاندري.وحسب دارة الملك عبد العزيز، وصفت المجلة الملك عبد العزيز آل سعود بأنه "أحد أقوى الرجال في العالم، وقام بعمل عظيم لا مثيل له في مرحلة حرجة".وقال الملك عبد العزيز آل سعود خلال حديثه لمراسل مجل (لايف) الأمريكية، في معرض حديثه عن القضية الفلسطينية، "أولا إنني لا أعلم أن لليهود أمراً يبرر مطالبهم في فلسطين، لأن فلسطين كانت من قبل البعثة المحمدية بقرون لبني إسرائيل، وقد تسلط عليهم الرومان في ذلك الوقت وقتلوهم وشتتوا شملهم ولم يبق أثر لحكمهم فيها".وأضاف: "العرب استولوا عليها من الرومان منذ 1300 سنة، ومنذ ذلك الوقت هي بيد المسلمين، وهذا يظهر أنه ليس لليهود حق في دعواهم، لأن جميع بلدان العالم تقلبت عليها شعوب تمتلكها وصارت الآن وطناً لهم لا منازع فيه".