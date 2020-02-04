عربي

دولة عربية رتبت لقاء البرهان ونتنياهو بأوغندا

دولة عربية رتبت لقاء البرهان ونتنياهو بأوغندا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (واشنطن بوست): إن دولة الإمارات، هي من رتبت اللقاء الذي عقد في أوغندا بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان.

وحسب الصحيفة، فإن مسؤول عسكري سوداني رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن اسمه، لكونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، قال: إن البرهان وافق على عقد الاجتماع مع نتنياهو بسبب قناعة المسؤولين السودانيين بأن هذه الخطوة ستساعد في تسريع عملية شطب اسم الخرطوم من القائمة الأمريكية للدول الممولة للإرهاب.

وذكر المسؤول أن مجموعة صغيرة فقط من كبار المسؤولين في السودان والسعودية ومصر كانت على دراية بشأن الاجتماع المفاجئ، الذي اعتبرته الصحيفة "اختراقاً دبلوماسياً كبيراً" لإسرائيل، جاء بعد يومين فقط من رفض الجامعة العربية الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن).

وأعلن نتنياهو عبر(تويتر) أن الاجتماع توج بالاتفاق على إطلاق تعاون، سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان، غير أن حكومة الخرطوم، شددت على أن اللقاء عقد دون التشاور والتنسيق معها.

أخبار ذات صلة

البرلمان العربي يُقر قانوناً لحفظ الآثار العربية وحمايتها

البرلمان العربي يُقر قانوناً لحفظ الآثار العربية وحمايتها

دمشق تُعلّق على دخول وحدات الجيش التركي للأراضي السورية

دمشق تُعلّق على دخول وحدات الجيش التركي للأراضي السورية

رئيس المجلس الانتقالي في السودان يُصدر توجيهاً عاجلاً بشأن (كورونا)

رئيس المجلس الانتقالي في السودان يُصدر توجيهاً عاجلاً بشأن (كورونا)

شاهد: ماذا قال مؤسس السعودية عن القضية الفلسطينية؟

شاهد: ماذا قال مؤسس السعودية عن القضية الفلسطينية؟

الحكومة السودانية تتخذ أول إجراء بعد لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا

الحكومة السودانية تتخذ أول إجراء بعد لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا

الخارجية السودانية تُعلق على لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا

الخارجية السودانية تُعلق على لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا

اجتماع عاجل للبرلمان العربي لبحث (صفقة القرن)

اجتماع عاجل للبرلمان العربي لبحث (صفقة القرن)

روسيا تُعلن تدمير طائرة مسيرة اقتربت من قاعدة (حميميم) بسوريا

روسيا تُعلن تدمير طائرة مسيرة اقتربت من قاعدة (حميميم) بسوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: إصابات بين الأسرى بـ (عوفر) ونقل 38 أسيراً لسجون عدة

نادي الأسير: إصابات بين الأسرى بـ (عوفر) ونقل 38 أسيراً لسجون عدة

أسري فلسطين: 22 أسيراً مصاباً بالسرطان في سجون الاحتلال يعانون الموت البطيء

أسري فلسطين: 22 أسيراً مصاباً بالسرطان في سجون الاحتلال يعانون الموت البطيء

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تمنع سفر إيهاب بسيسو لإلقاء محاضرة ثقافية بالبحرين

قوات الاحتلال تمنع سفر إيهاب بسيسو لإلقاء محاضرة ثقافية بالبحرين

&#34;الديمقراطية&#34;: لقاء البرهان مع نتنياهو طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني

"الديمقراطية": لقاء البرهان مع نتنياهو طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني

توغل عدة جرافات عسكرية إسرائيلية شرقي خانيونس

توغل عدة جرافات عسكرية إسرائيلية شرقي خانيونس

البنك العربي يدعم حملة التوعية المرورية &#34;تُوصل بالسلامة&#34;

البنك العربي يدعم حملة التوعية المرورية "تُوصل بالسلامة"

إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوب أريحا

إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوب أريحا

منوعات

بعد &#34;حمزة مون بيبي&#34; حساب جديد يورط دنيا بطمة

بعد "حمزة مون بيبي" حساب جديد يورط دنيا بطمة

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد إبنها جايدن بصور مليئة بالحب والفرح

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد إبنها جايدن بصور مليئة بالحب والفرح

شذى سبت تعلن عن عقد قرانها وتخفي هوية العريس

شذى سبت تعلن عن عقد قرانها وتخفي هوية العريس

جدة حلا الترك تكشف رفعها دعوة ضد والدتها وهذا ما قالته عن العيش معها

جدة حلا الترك تكشف رفعها دعوة ضد والدتها وهذا ما قالته عن العيش معها

فنان يقتل والدته ويواجه حكماً بالحبس 99 عاماً

فنان يقتل والدته ويواجه حكماً بالحبس 99 عاماً

شاهد: منال سلامة عن شائعة موتها: &#34;سعيدة جداً&#34;

شاهد: منال سلامة عن شائعة موتها: "سعيدة جداً"

إعلامية خليجية تكشف خضوعها للعلاج النفسي وتوثق جلستها

إعلامية خليجية تكشف خضوعها للعلاج النفسي وتوثق جلستها

شاهد: يوسف الخال يرد على هجوم باميلا الكيك على ملكات الجمال

شاهد: يوسف الخال يرد على هجوم باميلا الكيك على ملكات الجمال

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ&#34;المشرشفة&#34;.. والأخيرة ترد: &#34;غنم&#34;

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ"المشرشفة".. والأخيرة ترد: "غنم"

شاهد عيان يكشف تفاصيل مروعة في مقتل ابن المذيعة مروة ميمي برصاصة

شاهد عيان يكشف تفاصيل مروعة في مقتل ابن المذيعة مروة ميمي برصاصة

عربي

دمشق تُعلّق على دخول وحدات الجيش التركي للأراضي السورية

دمشق تُعلّق على دخول وحدات الجيش التركي للأراضي السورية

رئيس المجلس الانتقالي في السودان يُصدر توجيهاً عاجلاً بشأن (كورونا)

رئيس المجلس الانتقالي في السودان يُصدر توجيهاً عاجلاً بشأن (كورونا)

شاهد: ماذا قال مؤسس السعودية عن القضية الفلسطينية؟

شاهد: ماذا قال مؤسس السعودية عن القضية الفلسطينية؟

دولة عربية رتبت لقاء البرهان ونتنياهو بأوغندا

دولة عربية رتبت لقاء البرهان ونتنياهو بأوغندا