دولة عربية رتبت لقاء البرهان ونتنياهو بأوغندا

قالت صحيفة (واشنطن بوست): إن دولة الإمارات، هي من رتبت اللقاء الذي عقد في أوغندا بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان.



وحسب الصحيفة، فإن مسؤول عسكري سوداني رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن اسمه، لكونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، قال: إن البرهان وافق على عقد الاجتماع مع نتنياهو بسبب قناعة المسؤولين السودانيين بأن هذه الخطوة ستساعد في تسريع عملية شطب اسم الخرطوم من القائمة الأمريكية للدول الممولة للإرهاب.





وذكر المسؤول أن مجموعة صغيرة فقط من كبار المسؤولين في السودان والسعودية ومصر كانت على دراية بشأن الاجتماع المفاجئ، الذي اعتبرته الصحيفة "اختراقاً دبلوماسياً كبيراً" لإسرائيل، جاء بعد يومين فقط من رفض الجامعة العربية الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن).



وأعلن نتنياهو عبر(تويتر) أن الاجتماع توج بالاتفاق على إطلاق تعاون، سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان، غير أن حكومة الخرطوم، شددت على أن اللقاء عقد دون التشاور والتنسيق معها.

رام الله - دنيا الوطن