قوات الاحتلال تمنع سفر إيهاب بسيسو لإلقاء محاضرة ثقافية بالبحرين

وزير الثقافة السابق إيهاب بسيسو

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رام الله - دنيا الوطن

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية، وزير الثقافة السابق، إيهاب بسيسو، من السفر إلى مملكة البحرين، يوم أمس، لإلقاء محاضرة ثقافية في مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث، في العاصمة البحرينية المنامة.



وكان من المفترض، أن يطرح بسيسو خلال محاضرته سبل تفعيل الدبلوماسية الثقافية في العلاقات الدولية، إلى جانب مهام وأدوار الثقافة في المجتمع المدني والسياسة الدولية، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وقررت رئيسة مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد ال خليفة، الشيخة مي بنت محمد ال خليفة، مواصلة الندوة واستضافة بسيسو عبر تقنية (سكايب)، وعبرت الشيخة عن أسفها لمنع بسيسو من مغادرة فلسطين.



وأكد سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، خالد عارف، أن الاحتلال، يحاول أن يقتل كل شيء جميل فينا، حتى ثقافتنا الأصيلة، معبراً عن شكره لإصرار الشيخة مي على تنظيم هذا اللقاء.



من جهته، عبّر بسيسو عن شكره لدعوة مركز الشيخ إبراهيم للمشاركة بالموسم الثقافي، كما انتقد منعه من السفر من قبل الاحتلال.