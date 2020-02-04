شاهد: إسرائيل تزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة لغزة عبر البحر من سيناء

وحسب بيان الجيش، فإن العملية جرت بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أن "منظومة السيطرة البحرية رصدت القارب المشتبه في التهريب، ووجهت نحوه محاربي سلاح البحرية".





وأضاف البيان: أن القوة البحرية طاردت القارب وأوقفته واعتقلت ناشطين اثنين على متنه، ونقلتهما إلى إسرائيل حيث سلمتهما إلى قوات الأمن للتحقيق معهما، وفق ما نقل موقع (عرب 48).





وقال البيان: إنه "تبيّن من التحقيق معهما أنّ الأسلحة كانت مُعدّة لاستخدام قوات الكوماندوز البحري" التابعة لحركة حماس، وفق زعمه.











وكان موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية، ادعى أمس، أنه تم إحباط محاولة تهريب مئات الكشافات "التكتيكية" لقطاع غزة من خلال (معبر كرم أبو سالم) جنوب شرق القطاع.