شاهد: إسرائيل تزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة لغزة عبر البحر من سيناء
رام الله - دنيا الوطن
زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه أحبط محاولة تهريب أسلحة لغزة من المنطقة البحرية شمال سيناء.
وقال المتحدث باسم الجيش، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية: أنه سمح بالنشر بشأن محاولة تهريب أسلحة لقطاع غزة، بواسطة المنطقة البحرية شمال سيناء.
وادّعى أن "سلاح البحرية بالتعاون مع جهاز الأمن العام (شاباك) أحبطوا محاولة تهريب أسلحة إلى قطاع غزة من المنطقة البحرية شمال سيناء، قبل ثلاثة أشهر".
وكان موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية، ادعى أمس، أنه تم إحباط محاولة تهريب مئات الكشافات "التكتيكية" لقطاع غزة من خلال (معبر كرم أبو سالم) جنوب شرق القطاع.
زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه أحبط محاولة تهريب أسلحة لغزة من المنطقة البحرية شمال سيناء.
وقال المتحدث باسم الجيش، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية: أنه سمح بالنشر بشأن محاولة تهريب أسلحة لقطاع غزة، بواسطة المنطقة البحرية شمال سيناء.
وادّعى أن "سلاح البحرية بالتعاون مع جهاز الأمن العام (شاباك) أحبطوا محاولة تهريب أسلحة إلى قطاع غزة من المنطقة البحرية شمال سيناء، قبل ثلاثة أشهر".
وحسب بيان الجيش، فإن العملية جرت بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أن "منظومة السيطرة البحرية رصدت القارب المشتبه في التهريب، ووجهت نحوه محاربي سلاح البحرية".
وأضاف البيان: أن القوة البحرية طاردت القارب وأوقفته واعتقلت ناشطين اثنين على متنه، ونقلتهما إلى إسرائيل حيث سلمتهما إلى قوات الأمن للتحقيق معهما، وفق ما نقل موقع (عرب 48).
وقال البيان: إنه "تبيّن من التحقيق معهما أنّ الأسلحة كانت مُعدّة لاستخدام قوات الكوماندوز البحري" التابعة لحركة حماس، وفق زعمه.
وكان موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية، ادعى أمس، أنه تم إحباط محاولة تهريب مئات الكشافات "التكتيكية" لقطاع غزة من خلال (معبر كرم أبو سالم) جنوب شرق القطاع.
التعليقات