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الحكومة السودانية تتخذ أول إجراء بعد لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا

الحكومة السودانية تتخذ أول إجراء بعد لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا
الحكومة السودانية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (سكاي نيوز) عربية: أن الحكومة السودانية ستعقد اجتماعاً طارئاً اليوم، لمناقشة لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في أوغندا أمس.

وكانت وسائل إعلام عربية ودولية، نقلت تعليق وزارة الخارجية السودانية، حول لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في أوغندا.

ونقلت قناتا (الجزيرة) و(روسيا اليوم)، عن مصادر في وزارة الخارجية السودانية، قولها: إن لقاء البرهان مع نتنياهو، جاء دون تنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرةً إلى أنه تم ترتيبه بعيداً عن الوزارة.

وكان نتنياهو قال: إنه التقى في العاصمة الأوغندية، برئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان.

وأضاف عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أنه تم الاتفاق على بدء تعاون، يؤدي لتطبيع العلاقات بين البلدين.

ووفق صفحة (إسرائيل بالعربية) عبر (تويتر)، فإن نتنياهو يؤمن بأن السودان تسير في اتجاه جديد وإيجابي، ويريد البرهان إخراج دولته من العزلة.

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