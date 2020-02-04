شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": لقاء البرهان مع نتنياهو طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني

"الديمقراطية": لقاء البرهان مع نتنياهو طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني
جماهير الجبهة الديمقراطية "أرشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
دانت الجبهة الديمقراطية، لتحرير فلسطين، اللقاء الذي عقده رئيس مجلس السيادة في السودان الشقيق، عبد الفتاح البرهان مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورأت فيه طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وقالت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن": إنه في الوقت الذي بات مطلوباً مواصلة العمل على نزع الشرعية عن الاحتلال، وعزل دولة إسرائيل، يأتي اللقاء ليقدم هدية مجانية لرئيس حكومة الاحتلال، ومكافأة له على سياساته العدوانية والدموية ضد ابناء شعبنا بالمناطق المحتلة، وتوغله في تهويد مدينة القدس، وطمس معالمها الوطنية، وتهجير سكانها.

ودعت الجبهة الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات المجتمعية في السودان، إلى إدانة هذا السلوك، والتبرؤ منه، والطلب إلى حكومة السودان، إعلان موقف واضح وصريح، يتطابق وحقيقة مشاعر الشعب السوداني الشقيق، ووقوفه الثابت والدائم إلى جانب شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية، ورفض كل أشكال التطبيع والعلاقات مع دولة الاحتلال إلى أن يحمل هذا الاحتلال عصاه ويرجل عن كل شبر من أرضنا الفلسطينية المحتلة في الحرب العدوانية في الخامس من حزيران/ يونيو 1967. 

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