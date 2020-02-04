شؤون فلسطينية

توغل عدة جرافات عسكرية إسرائيلية شرقي خانيونس

توغل عدة جرافات عسكرية إسرائيلية شرقي خانيونس
توغل إسرائيلي في غزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
توغلت عدة جرافات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، لمسافة محدودة شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وتوغلت خمس جرافات لمسافة 70 متراً خارج السياج الأمني شرقي خزاعة، وشرعت بأعمال تجريف في المكان، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.

في سياق متصل، أطلقت، اليوم الثلاثاء، قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوب أراضي المواطنين الزراعية شرق بلدة جباليا شمال القطاع.

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