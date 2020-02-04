شؤون فلسطينية

البنك العربي يدعم حملة التوعية المرورية "تُوصل بالسلامة"

البنك العربي يدعم حملة التوعية المرورية "تُوصل بالسلامة"
رام الله - دنيا الوطن
باشرت وزارة النقل والمواصلات، والمجلس الأعلى للمرور، وبالتعاون مع البنك العربي، بإطلاق حملة التوعية المرورية "تُوصل بالسلامة" والبدء بتأهيل سبع مدارس مرورياً في عدد من المحافظات الفلسطينية المختلفة من خلال تطبيق معاييرالسلامة المرورية فيها.

وتم إطلاق هذه الحملة بداية من مدرسة بيتونيا الأساسية العليا بعد أن تم تنفيذ الأعمال المطلوبة لتأهيلها مرورياً، ومن ثم المباشرة بتنفيذ الحملة على بقية المدارس، ضمن جدول زمني محدد، ينتهي خلال شهر شباط/ فبراير من العام الحالي.

وقد تم إطلاق هذه المبادرة تحت شعار "تُوصل بالسلامة" والتي تشمل حملة توعية مرورية لطلبة ومستخدمي الطرق على حد سواء من خلال توزيع النشرات التوعوية والمطبوعات والرسائل القصيرة، إضافة إلى أعمال التأهيل للمدارس غير آمنة مرورياً، بتوفير متطلبات السلامة المرورية في محيط كل مدرسة، والتي من ضمنها تركيب حواجز حماية ثابتة عند مدخل كل مدرسة؛ لتلافي اندفاع الطلبة المباشر إلى الشارع، وتركيب إشارات مرورية، وتخصيص ممرات مشاة مخططة بدهان الثيرمو ومجهزة بوسائل تخفيف السرعة.

هذا وأثنى الأستاذ عاصم سالم، وزير النقل والمواصلات، ورئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للمرور على الدور الذي يقوم به البنك العربي، وتعاونه المستمر من أجل خلق بيئة مرورية آمنه لكافة مستخدمي الطريق، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية.

وبدوره، أشاد السيد جمال حوراني، مدير منطقة فلسطين للبنك العربي بالجهود المبذولة من كافة الأطراف ذات العلاقة لإطلاق هذه المبادرة التي من شأنها المساهمة في تعزيز التوعية المرورية للطلبة ومستخدمي الطرق، مؤكداً اهتمام البنك وحرصه على المشاركة بالمبادرات المجتمعية الهادفة في إطار مسؤوليته المجتمعية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. 

ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية (معاً)، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه، يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة، تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي: الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام.

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