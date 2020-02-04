إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوب أريحا

مواجهات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شابان، اليوم الثلاثاء، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات، اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، فيما تم اعتقال آخر.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال، أطلقت الرصاص والقنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع، أثناء اقتحام المخيم، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المعدني، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وأضافت: أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب عماد حسن أبو حماد (32 عاماً)، عقب دهم منزله في المخيم.