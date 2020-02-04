دولي

أول خطوة أمريكية بعد لقاء رئيس المجلس السيادي السوداني ونتنياهو

أول خطوة أمريكية بعد لقاء رئيس المجلس السيادي السوداني ونتنياهو
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير مارك بومبيو، أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان.

ووفق ما نقلت صحيفة (القدس العربي) عن بيان للخارجية الأمريكية، فقد شكر بومبيو، البرهان على مبادرته لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووجه له دعوة لزيارة واشنطن.

وأضاف البيان: "أكد بومبيو والبرهان على رغبتهما المشتركة في تحسين مشاركة السودان الفعالة في المنطقة، والمجتمع الدولي والتزامهما بالعمل من أجل إقامة علاقة ثنائية أمريكية سودانية أقوى وأكثر صحة".

وأضاف البيان: "شكر الوزير بومبيو، البرهان على مبادرته لتطبيع العلاقات مع إسرائيل متمثلة في الاجتماع الأخير له مع نتنياهو في أوغندا يوم الاثنين، بدعوة من الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني".

وكان نتنياهو، قال إنه التقى في العاصمة الأوغندية، برئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان.

وأضاف نتنياهو عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أنه تم الاتفاق على بدء تعاون، يؤدي لتطبيع العلاقات بين البلدين.

ووفق صفحة (إسرائيل بالعربية) عبر (تويتر)، فإن نتنياهو يؤمن بأن السودان تسير في اتجاه جديد وإيجابي، ويريد البرهان إخراج دولته من العزلة.

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