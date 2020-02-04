الأحمد يكشف سبب إرجاء زيارة وفد الفصائل إلى قطاع غزة

الأحمد خلال زيارة لغزة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد: إن إرجاء زيارة وفد الفصائل إلى قطاع غزة، جاء بسبب أن حماس غير جاهزة.



وأوضح في مقابلة مع (تلفزيون فلسطين)، الليلة الماضية، أن الوفد كان من المفترض، أن يصل غزة أمس، ويضم 12 قيادياً فلسطينياً من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومختلف الفصائل، منوهاً إلى أن الفكرة جاءت من الرئيس محمود عباس، خلال الاجتماع الطارئ للقيادة، الذي عقد مع إعلان (صفقة القرن) الثلاثاء الماضي، حيث كلفه الرئيس عباس بمتابعة تشكليل الوفد، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وتابع الأحمد: "وصلتنا معلومات من الإخوة في غزة، أنه على ما يبدو حماس غير جاهزة، رغم موافقة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، وأن البرنامج كان يشمل اجتماعاً مشتركاً بين جميع القيادات الفلسطينية، فصائل منظمة التحرير، وحماس، والجهاد، وكافة الفصائل التي وقعت على اتفاق القاهرة، بهدف توحيد الموقف".



وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح: لم نتلق أي ترحيب رسمي سواء من حماس أو الجهاد الإسلامي.



وأكد، "أننا اليوم أمام أقدس ما يمكن أن نتفق عليه ومن أجله، وهو كيف نتصدى لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أنه عندما نتحد على ذلك، ونقوم بفعاليات مشتركة ضمن معركة طويلة، يصبح موضوع إنهاء الانقسام مثل كرة الثلج التي تتدحرج كتحصيل حاصل.



وقال الأحمد: لن نفقد الأمل، وهدفنا الأساسي تجنيد طاقات شعبنا، وتوحيد كافة أطيافه؛ لإفشال خطة نتنياهو.