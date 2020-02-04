دولي

رقم جديد بشأن وفيات (كورونا) بالصين وهونغ كونغ تُعلن أول ضحية

رقم جديد بشأن وفيات (كورونا) بالصين وهونغ كونغ تُعلن أول ضحية
مواطنان صينيان يتخذان اجراءات وقائية من فيروس كورونا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة الصينية اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس (كورونا)، في إقليم هوبي بوسط البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة، حتى نهاية يوم الثالث من شباط / فبراير.

ووفق ما جاء في موقع (روسيا اليوم)، تم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم 13522 حالة.

وبذلك يرتفع عدد المصابين في الصين إلى 19967 مصاباً في سائر أنحاء البلاد، فيما يبلغ عدد الإصابات في العالم نحو 20155 شخصاً.

في السياق، ذكرت قناة (تي.في.بي) التلفزيونية، اليوم، أن هونغ كونغ، سجلت أول حالة وفاة بفيروس (كورونا)، على أراضيها.

وأعلنت السلطات المحلية، أن الرجل البالغ من العمر (39 عاماً) كان يعاني مرضاً كامناً قبل وفاته؛ ليصبح ثاني وفاة خارج بر الصين الرئيسي، بعد الشخص الذي توفي في الفلببين.

وفي هونغ كونغ، التي تتمتع بحكم ذاتي موسع، ضمن الصين 15 حالة إصابة مؤكدة، من ضمنها إصابة انتقلت محلياً.

وقد أعلنت هونغ كونغ، تعليق عمل عشرة معابر حدودية من المدينة إلى بر الصين الرئيسي من أصل 13 معبراً لوقف تفشي الفيروس.

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