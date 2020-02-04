ننتظر ردود القوى الحية.. المالكي يُعلّق على لقاء نتنياهو والبرهان في أوغندا

رئيس المجلس السيادي السوداني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، أن ما حدث يوم أمس في أوغندا، محاولات من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نيتناهو، لإحداث اختراقات.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: خلال السنوات الخمس الماضية، ورغم هذه المحاولات، لم يحدث الاختراق الذي يمكن أن يفاجئ أحداً، فقط الحديث عن دولة هنا ودولة هناك تم زيارتها، وكانت تشاد تحديداً، والآن أوغندا وكينيا، ويعود ويحوم حول دول حوض النيل.



وتابع المالكي: واضح تماماً أن لقاء نتنياهو مع رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن هذا الموصوع مرتبط بضغط أمريكي لرفع الحظر عن السودان.



وشدّد وزير الخارجية الفلسطيني، على "أننا ندرس تداعيات هذا الموضوع، وننتظز رودة فعل القوى الحية في السودان، الذي تشكل منها مجلس السيادة، وذلك قبل أن نأخذ موقفاً فيما يتعلق بكيفية التعامل مع مثل هذه الخطوة، التي أقدم عليها البرهان في لقائه مع نتنياهو.