شؤون فلسطينية

جبارين وجوفريه يؤكدان أهمية احترام القانون الدولي وحل الدولتين بحدود 1967

جبارين وجوفريه يؤكدان أهمية احترام القانون الدولي وحل الدولتين بحدود 1967
النائب جبارين (يسار) وايمانويلي جوفريه (يمين)
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع النائب يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، ايمانويلي جوفريه، ظهر اليوم في مقر الاتحاد الأوروبي في تل أبيب، وذلك بهدف إطلاعه على موقف الجماهير العربية الرافض لـ (صفقة القرن) ولمخططات (الترانسفير) الترحيل.

ووفقاً لما وصل "دنيا الوطن" من معلومات، فقد طرح جبارين أمام السفير الأوروبي خطورة تفاصيل (صفقة القرن) وما يترتب عليها من شرعنة للاستيطان، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية، والحق الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة. 

كما أكّد جبارين على المس الصارخ، الذي تتضمنه الصفقة بالشرعية الدولية، وبالقانون الدولي، بما في ذلك بالمواقف الدولية والأوروبية، قائلًا: إن القضية الفلسطينية، هي امتحان للشرعية الدولية وللقانون الدولي. 

وتحدث جبارين بإسهاب أمام السفير عن مخطط (الترانسفير) الّذي ورد في أحد بنود (صفقة القرن) ضد بلدات المثلث، مؤكدًا أن هذا الترانسفير لا يهدف فقط إلى طرد جزء من المواطنين من دائرة المواطنة، وإضعاف مكانة الجماهير العربية من خلال تقليل عددها، بل يهدف أيضًا إلى التنكّر للحقوق التاريخية لأهالي المثلث والمواطنين العرب، والتي ترتبط بالاعتراف بالأراضي الّتي يملكونها، والأراضي التي تمت مصادرتها منهم على مر السنين، بالإضافة إلى السعي للقضاء على حق عودة المهجرين، الذين تم تهجيرهم إبان النكبة.

وقد أكد جبارين وجوفريه في حديثهما، على أهمية حلّ الدولتين على حدود العام 1967، وأهمية احترام القانون الدولي، وكذلك احترام مبدأ المساواة لجميع المواطنين في البلاد.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تمنع سفر إيهاب بسيسو لإلقاء محاضرة ثقافية بالبحرين

قوات الاحتلال تمنع سفر إيهاب بسيسو لإلقاء محاضرة ثقافية بالبحرين

شاهد: إسرائيل تزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة لغزة عبر البحر من سيناء

شاهد: إسرائيل تزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة لغزة عبر البحر من سيناء

&#34;الديمقراطية&#34;: لقاء البرهان مع نتنياهو طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني

"الديمقراطية": لقاء البرهان مع نتنياهو طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني

توغل عدة جرافات عسكرية إسرائيلية شرقي خانيونس

توغل عدة جرافات عسكرية إسرائيلية شرقي خانيونس

البنك العربي يدعم حملة التوعية المرورية &#34;تُوصل بالسلامة&#34;

البنك العربي يدعم حملة التوعية المرورية "تُوصل بالسلامة"

إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوب أريحا

إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوب أريحا

الأحمد يكشف سبب إرجاء زيارة وفد الفصائل إلى قطاع غزة

الأحمد يكشف سبب إرجاء زيارة وفد الفصائل إلى قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تمنع سفر إيهاب بسيسو لإلقاء محاضرة ثقافية بالبحرين

قوات الاحتلال تمنع سفر إيهاب بسيسو لإلقاء محاضرة ثقافية بالبحرين

&#34;الديمقراطية&#34;: لقاء البرهان مع نتنياهو طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني

"الديمقراطية": لقاء البرهان مع نتنياهو طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني

توغل عدة جرافات عسكرية إسرائيلية شرقي خانيونس

توغل عدة جرافات عسكرية إسرائيلية شرقي خانيونس

البنك العربي يدعم حملة التوعية المرورية &#34;تُوصل بالسلامة&#34;

البنك العربي يدعم حملة التوعية المرورية "تُوصل بالسلامة"

إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوب أريحا

إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوب أريحا

جبارين وجوفريه يؤكدان أهمية احترام القانون الدولي وحل الدولتين بحدود 1967

جبارين وجوفريه يؤكدان أهمية احترام القانون الدولي وحل الدولتين بحدود 1967

شاهد: فندق (وولد اوف) يُطلى باللون الأسود ليعكس المرحلة التي يعيشها الفلسطينيون

شاهد: فندق (وولد اوف) يُطلى باللون الأسود ليعكس المرحلة التي يعيشها الفلسطينيون

منوعات

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد إبنها جايدن بصور مليئة بالحب والفرح

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد إبنها جايدن بصور مليئة بالحب والفرح

شذى سبت تعلن عن عقد قرانها وتخفي هوية العريس

شذى سبت تعلن عن عقد قرانها وتخفي هوية العريس

جدة حلا الترك تكشف رفعها دعوة ضد والدتها وهذا ما قالته عن العيش معها

جدة حلا الترك تكشف رفعها دعوة ضد والدتها وهذا ما قالته عن العيش معها

فنان يقتل والدته ويواجه حكماً بالحبس 99 عاماً

فنان يقتل والدته ويواجه حكماً بالحبس 99 عاماً

شاهد: منال سلامة عن شائعة موتها: &#34;سعيدة جداً&#34;

شاهد: منال سلامة عن شائعة موتها: "سعيدة جداً"

إعلامية خليجية تكشف خضوعها للعلاج النفسي وتوثق جلستها

إعلامية خليجية تكشف خضوعها للعلاج النفسي وتوثق جلستها

شاهد: يوسف الخال يرد على هجوم باميلا الكيك على ملكات الجمال

شاهد: يوسف الخال يرد على هجوم باميلا الكيك على ملكات الجمال

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ&#34;المشرشفة&#34;.. والأخيرة ترد: &#34;غنم&#34;

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ"المشرشفة".. والأخيرة ترد: "غنم"

شاهد عيان يكشف تفاصيل مروعة في مقتل ابن المذيعة مروة ميمي برصاصة

شاهد عيان يكشف تفاصيل مروعة في مقتل ابن المذيعة مروة ميمي برصاصة

رسالة من ناهد السباعي إلى &#34;زلابية&#34;.. بماذا وعدتها؟

رسالة من ناهد السباعي إلى "زلابية".. بماذا وعدتها؟

عربي

دولة عربية رتبت لقاء البرهان ونتنياهو بأوغندا

دولة عربية رتبت لقاء البرهان ونتنياهو بأوغندا

الخارجية السودانية تُعلق على لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا

الخارجية السودانية تُعلق على لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا

اجتماع عاجل للبرلمان العربي لبحث (صفقة القرن)

اجتماع عاجل للبرلمان العربي لبحث (صفقة القرن)

روسيا تُعلن تدمير طائرة مسيرة اقتربت من قاعدة (حميميم) بسوريا

روسيا تُعلن تدمير طائرة مسيرة اقتربت من قاعدة (حميميم) بسوريا