شاهد: فندق (وولد اوف) يُطلى باللون الأسود ليعكس المرحلة التي يعيشها الفلسطينيون

رام الله - دنيا الوطناستفاق أهالي بيت لحم على فندق (وولد اوف) أو الفندق المحاط بالجدار، وقد تم طلاؤه باللون الأسود في صورة تعكس سواد المرحلة، التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (صفقة القرن).وسام سلسع، مدير الفندق، قال في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن طلاء الجدار، جاء بشكل سريع؛ وليرسل رسالة إلى العالم الصامت على الجريمة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وحقوق المشروعة، وفق القانون الدولي، تحت مسمى وتفاصيل صفقة القرن التي أعلنها ترامب".سلسع أشار إلى أن طلاء الجدار، يهدف إلى عكس حالة السواد والشعور بالوحدة، بعد أن ترك وحيداً والحالة التي تسود المجتمع الفلسطيني، بسبب الصمت الدولي على هذه الصفقة التي انحازت فيها الولايات المتحدة لإسرائيل، وعلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل يومي، من دون أن يحرك العالم ساكناً.وأكد سلسع، أن الفن يشمل رسالة مهمة للوصول إلى المجتمع الدولي، وما طلاء الفندق بالأسود إلا رسالة فنية من الفندق للعالم، حول الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، جراء هذه الخطة الأمريكية.