شؤون فلسطينية

العالول: بغض النظر عن بعض "المُعيقات" نحن حريصون على الذهاب لغزة

العالول: بغض النظر عن بعض "المُعيقات" نحن حريصون على الذهاب لغزة
نائب رئيس حركة فتح محمود العالول
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، محمود العالول، أن القيادة الفلسطينية، حريصة على الذهاب إلى قطاع غزة، بالرغم من "المُعيقات".

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية في إجابة على سؤال، حول سبب تأجيل وفد الفصائل والمنظمة زيارته للقطاع: نحن نتابع الأمر، ونحن كلنا حريصون ومنذ اليوم الأول حينما تحدث الرئيس محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل مع هنية، حيث تم الإعلان عن ذهاب كل الفصائل، وليس فقط وفد حركة فتح.

وشدد العالول على أننا "سنتابع الأمر بغض النظر عن بعض المُعيقات نحن حريصون على الذهاب إلى غزة". 

وفيما يتعلق بتصريحات مستشار البيت الأبيص، جيرد كوشنر، قال: لا أعتقد أن هناك جديداً في موقف كوشنر، هذا الشخص  وغيره، ينفذون مخطط شارون، ومخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بهذا الخصوص، وهي ليست خطة أمريكية أو صفقة أمريكية، هي خطة نتنياهو.

وتابع نائب رئيس حركة فتح: هم يدركون أن الوضع الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، والرئيس أبو مازن، لن يقبلوا ضغوطهم، وجرّبوا ذلك عشرات المرات، وتصريحات كوشنر الأخيرة تعبر عن يأسهم من القدرة على التأثير على الفلسطينيين، من أجل التعاطي مع (صفقة القرن).

وأكد العالول، أن الحراك الفلسطيني السياسي، يهدف لحصار الولايات المتحدة ونتنياهو، وحصار مشروعهم، وكلنا رأينا الموقف في اجتاع مجلس الوزراء العرب، الذي يعبر عن الموقف العربي بشكل عام، ومنظمة التعاون الإسلامي، كل ذلك يهدف لمحاصرة وعزل هذه السياسية الأمريكية.

وفيما يتعلق بالحراك الشعبي المستمر ضد (صفقة القرن)، قال العالول: سيكون هناك عدد من اللقاءات اليوم أو غداً، من أجل التريبت لفعالية جماهيرية واسعة في كل الوطن، رفضاً لهذا المخطط.

أخبار ذات صلة

ننتظر ردود القوى الحية.. المالكي يُعلّق على لقاء نتنياهو والبرهان في أوغندا

ننتظر ردود القوى الحية.. المالكي يُعلّق على لقاء نتنياهو والبرهان في أوغندا

شاهد: فندق (وولد اوف) يُطلى باللون الأسود ليعكس المرحلة التي يعيشها الفلسطينيون

شاهد: فندق (وولد اوف) يُطلى باللون الأسود ليعكس المرحلة التي يعيشها الفلسطينيون

كم سعر طن الأسمنت في قطاع غزة؟

كم سعر طن الأسمنت في قطاع غزة؟

بلدية غزة: بعض (البسطات) لا تُحافظ على نظافة المدينة وتُعيق سير المواطنين

بلدية غزة: بعض (البسطات) لا تُحافظ على نظافة المدينة وتُعيق سير المواطنين

تباين المواقف العربية بشأن (صفقة القرن).. هل يُفسد ود القضية الفلسطينية؟

تباين المواقف العربية بشأن (صفقة القرن).. هل يُفسد ود القضية الفلسطينية؟

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

عدوان: من السابق لأوانه قدوم الرئيس لغزة.. ومقاطعة الحكومة للمنتجات الإسرائيلية متأخرة

عدوان: من السابق لأوانه قدوم الرئيس لغزة.. ومقاطعة الحكومة للمنتجات الإسرائيلية متأخرة

حماس ترد على اتهامات فتح بشأن تأجيل زيارة وفد فصائل المنظمة لغزة

حماس ترد على اتهامات فتح بشأن تأجيل زيارة وفد فصائل المنظمة لغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: فندق (وولد اوف) يُطلى باللون الأسود ليعكس المرحلة التي يعيشها الفلسطينيون

شاهد: فندق (وولد اوف) يُطلى باللون الأسود ليعكس المرحلة التي يعيشها الفلسطينيون

الهباش مُهاجماً البرهان: لقاؤه مع نتنياهو خيانة لله ورسوله

الهباش مُهاجماً البرهان: لقاؤه مع نتنياهو خيانة لله ورسوله

أول تعليق فلسطيني على لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا

أول تعليق فلسطيني على لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا

صندوق الاستثمار يُوقع اتفاقية تعاون مع نقابة الصحفيين

صندوق الاستثمار يُوقع اتفاقية تعاون مع نقابة الصحفيين

صائب عريقات يكشف تفاصيل جديدة حول (صفقة القرن)

صائب عريقات يكشف تفاصيل جديدة حول (صفقة القرن)

إقرار تشكيل اللجنة الوطنية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في محافظة سلفيت

إقرار تشكيل اللجنة الوطنية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في محافظة سلفيت

الهرفي يبحث مخاطر وتداعيات (صفقة القرن) مع مسؤول فرنسي

الهرفي يبحث مخاطر وتداعيات (صفقة القرن) مع مسؤول فرنسي

العثور على جثة شاب مشنوقاً شرقي جنين

العثور على جثة شاب مشنوقاً شرقي جنين

منوعات

إعلامية خليجية تكشف خضوعها للعلاج النفسي وتوثق جلستها

إعلامية خليجية تكشف خضوعها للعلاج النفسي وتوثق جلستها

شاهد: يوسف الخال يرد على هجوم باميلا الكيك على ملكات الجمال

شاهد: يوسف الخال يرد على هجوم باميلا الكيك على ملكات الجمال

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ&#34;المشرشفة&#34;.. والأخيرة ترد: &#34;غنم&#34;

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ"المشرشفة".. والأخيرة ترد: "غنم"

شاهد عيان يكشف تفاصيل مروعة في مقتل ابن المذيعة مروة ميمي برصاصة

شاهد عيان يكشف تفاصيل مروعة في مقتل ابن المذيعة مروة ميمي برصاصة

رسالة من ناهد السباعي إلى &#34;زلابية&#34;.. بماذا وعدتها؟

رسالة من ناهد السباعي إلى "زلابية".. بماذا وعدتها؟

لبلبة تكشف ما رفضته ميرفت أمين مع عادل إمام فوافقت هي

لبلبة تكشف ما رفضته ميرفت أمين مع عادل إمام فوافقت هي

شاهد: سلمان خان يعتدي على مُعجب ويخطف هاتفه

شاهد: سلمان خان يعتدي على مُعجب ويخطف هاتفه

لأول مرة.. ابنة ماجدة الصباحي تكشف سبب رفعها قضية حجر على والدتها

لأول مرة.. ابنة ماجدة الصباحي تكشف سبب رفعها قضية حجر على والدتها

دموع ابنة مريم حسين بعد حبسها تفطر قلوب الجماهير

دموع ابنة مريم حسين بعد حبسها تفطر قلوب الجماهير

نانسي عجرم تبكي وتغادر مسرح &#34;ذا فويس كيدز&#34; لهذا السبب

نانسي عجرم تبكي وتغادر مسرح "ذا فويس كيدز" لهذا السبب

عربي

الخارجية السودانية تُعلق على لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا

الخارجية السودانية تُعلق على لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا

اجتماع عاجل للبرلمان العربي لبحث (صفقة القرن)

اجتماع عاجل للبرلمان العربي لبحث (صفقة القرن)

روسيا تُعلن تدمير طائرة مسيرة اقتربت من قاعدة (حميميم) بسوريا

روسيا تُعلن تدمير طائرة مسيرة اقتربت من قاعدة (حميميم) بسوريا

السعود: طالبنا الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي لأنه غير مرغوب به

السعود: طالبنا الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي لأنه غير مرغوب به