العالول: بغض النظر عن بعض "المُعيقات" نحن حريصون على الذهاب لغزة

أكد نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، محمود العالول، أن القيادة الفلسطينية، حريصة على الذهاب إلى قطاع غزة، بالرغم من "المُعيقات".



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية في إجابة على سؤال، حول سبب تأجيل وفد الفصائل والمنظمة زيارته للقطاع: نحن نتابع الأمر، ونحن كلنا حريصون ومنذ اليوم الأول حينما تحدث الرئيس محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل مع هنية، حيث تم الإعلان عن ذهاب كل الفصائل، وليس فقط وفد حركة فتح.





وشدد العالول على أننا "سنتابع الأمر بغض النظر عن بعض المُعيقات نحن حريصون على الذهاب إلى غزة".



وفيما يتعلق بتصريحات مستشار البيت الأبيص، جيرد كوشنر، قال: لا أعتقد أن هناك جديداً في موقف كوشنر، هذا الشخص وغيره، ينفذون مخطط شارون، ومخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بهذا الخصوص، وهي ليست خطة أمريكية أو صفقة أمريكية، هي خطة نتنياهو.



وتابع نائب رئيس حركة فتح: هم يدركون أن الوضع الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، والرئيس أبو مازن، لن يقبلوا ضغوطهم، وجرّبوا ذلك عشرات المرات، وتصريحات كوشنر الأخيرة تعبر عن يأسهم من القدرة على التأثير على الفلسطينيين، من أجل التعاطي مع (صفقة القرن).



وأكد العالول، أن الحراك الفلسطيني السياسي، يهدف لحصار الولايات المتحدة ونتنياهو، وحصار مشروعهم، وكلنا رأينا الموقف في اجتاع مجلس الوزراء العرب، الذي يعبر عن الموقف العربي بشكل عام، ومنظمة التعاون الإسلامي، كل ذلك يهدف لمحاصرة وعزل هذه السياسية الأمريكية.





وفيما يتعلق بالحراك الشعبي المستمر ضد (صفقة القرن)، قال العالول: سيكون هناك عدد من اللقاءات اليوم أو غداً، من أجل التريبت لفعالية جماهيرية واسعة في كل الوطن، رفضاً لهذا المخطط.

رام الله - دنيا الوطن