كم سعر طن الأسمنت في قطاع غزة؟

عمال فلسطينيون

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خاص دنيا الوطن-صلاح سكيك

أكدت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، أن الأسمنت المصري لا يزال يدخل إلى قطاع غزة، رغم أن الجانب الإسرائيلي، أوقف ادخال الأسمنت من طرفه، مبينة أن ما يدخل يوميًا 3 آلاف طن.



وقال الناطق باسم وزارة الاقتصاد، بغزة، عبد الفتاح موسى: إنه طالما عجلة الإعمار متوقفة فإنه يوجد مخزون كبير من الأسمنت في قطاع غزة، ولا خوف أبدًا من نفاد هذه الكميات، رغم أن الاحتلال يربط إدخال الأسمنت ومواد البناء، بالتطورات السياسية والميدانية.



وأوضح أن وزارته، لم تُحدد سعرًا مُحددًا لطن الأسمنت، ولكن سعر طن الأسمنت يتراوح ما بين 450، و460، و470 شيكلاً للطن الواحد، مبينًا أن تراوح هذه الأسعار بسبب أنها تخضع للتكلفة، والعرض والطلب.



وأكد موسى، أنهم يراقبون محلات بيع مواد البناء والأسمنت، مُحذرًا التجار الذين يتلاعبون بأسعار الأسمنت، بحيث إذا ما اكتشف أن تاجرًا استغل المواطنين، أو تلاعب بالأسعار، فإنه سيُحرر ضده محاضر ضبط، ويتخذ بحقه المقتضى القانوني اللازم.



وعن أزمة الغاز، قال موسى: إنه صحيح يوجد عجز في الغاز، ولكن تدخل كميات كان آخرها أمس الأحد من الجانب المصري، وجزء بسيط من الجانب الإسرائيلي، وتم توزيعها على المحطات والموزعين، لافتًا إلى أنه إذا ما استمر دخول الغاز بهذه الكميات سيحل أزمة كبيرة لدى المواطنين.