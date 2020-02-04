بلدية غزة: بعض (البسطات) لا تُحافظ على نظافة المدينة وتُعيق سير المواطنين

إحدى البسطات بغزة - ارشيف

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خاص دنيا الوطن-صلاح سكيك

أصدرت بلدية غزة مؤخراً، عدة قرارات؛ لتنظيم عمل البسطات المنتشرة في أسواق المدينة، حيث قال مسؤول الإدارة العامة للصحة والبيئة في البلدية، أحمد أبو عبدو: "إن هدف البلدية تنظيم عمل الأسواق والطرق والأماكن العامة، للمحافظة على حق المشاة، وأن من حق المواطن أن يسير على رصيف خالٍ من أي تجاوزات وتعديات".



وأضاف أبو عبدو لـ"دنيا الوطن"، أنه "من حق صاحب البسطة أن يوفر مصدر رزق لأسرته"، مشيراً إلى أنه "يوجد بسطات عديد ة وبشكل عشوائي مثل الموجودة على كورنيش بحر غزة، لا تحافظ على نظافة المكان وتعيق سير المواطنين".



وأوضح أنه في الفترة المقبلة سيكون العمل على تنظيم (البسطات) وليس إزالتها، وستبقى البسطات في مكانها لكن بطريقة منظمة، وأن العملية نظامية جداً، وهناك مجموعات من الفرق الشبابية والمتطوعين، تعمل على حصر أسماء أصحاب (البسطات) وأخذ بياناتهم.



وبيّن، أنه في حال ثبت على الشخص، أن مصدره الوحيد للرزق هو (البسطة) يتم إبقاؤها ولكن بشكل منظم، أما من يثبت عكس ذلك، فيتم إزالة البسطة بشكل كامل؛ لأنه يوجد له مصدر رزق من محل آخر، مؤكداً أن نسبة من لهم مصدر رزق آخر تقارب 70%.



وأكد أبو عبدو، أن بلديته تقوم بأخذ قرار بمشاركة أصحاب البسطات بشكل أساسي، ومناقشة الأفكار المتاحة،؛ للمحافظة على حقوق ورزق أصحاب البسطات في الظروف الصعبة، التي يعيشها المواطنون في قطاع غزة.



وذكر أن البلدية، وصلتها عدة شكاوى من المواطنين، وبناء عليها قامت البلدية بخطوة تنظيم البسطات، سواء أكان عبر موقع التواصل (فيسبوك) أو عبر الرسائل، نظراً لأنه مطلب مجتمعي