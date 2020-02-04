عدوان: من السابق لأوانه قدوم الرئيس لغزة.. ومقاطعة الحكومة للمنتجات الإسرائيلية متأخرة

أكد القيادي في حركة (حماس) عاطف عدوان، أن موقف حماس إيجابي وواضح من قدوم وفد فصائل منظمة التحرير من الضفة لقطاع غزة، معللاً ذلك؛ بأن المرحلة حساسة، ويجب أن يتم تجاوز الخلافات والمناكفات السياسية، والتركيز على مواجهة (صفقة القرن)، لأنها لا تهدد المصالح فقط، بل تهدد أصل الوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية.



وأضاف عدوان في حديث مع "دنيا الوطن": "حركة حماس كانت تشعر بسعادة غامرة، هي والكثير من الفصائل الفلسطينية الموجودة في قطاع غزة، لموقف حركة فتح وموقف رئاسة السلطة من صفقة القرن" .



وأردف "موقف أبو مازن في هذه القضية بالذات موقف جيد، وحركة حماس تبارك موقف أبو مازن، فيما يتعلق بالصفقة، وهي تشجعه بالتأكيد تماماً، ونأمل أن يستمر هذا الموقف، لأن استمراره فيه مصلحة فلسطينية عامة وعُليا، وطالما بقي متمسكاً بهذا الموقف وثابت عليه، بالتأكيد حماس ستكون داعمة لهذا الموقف".



ورجح عدوان، أن تكون زيارة وفد منظمة التحرير لغزة مختلفة عن الجلسات السابقة بين الفصائل، كون أن لها برنامج مختلف وهدف مختلف، مشيراً إلى أن تطور الظروف السياسية، جعلت من حضور حركة فتح من الضفة زيارة لها معنى، متأملاً بأن تكون تأسيساً لمرحلة جديدة من العلاقات الفلسطينية الداخلية.



وأكمل: شكل التطورات المرتبطة بمواجهة (صفقة القرن) مريحة نفسياً ومبشرة بالخير، ونأمل أن تكون عملية ترتيب البيت الداخلي قضية لاحقة، لأن التركيز بمواجهة الصفقة أولوية الآن، إذا نجحنا في هذه المهمة، ستكون المهام الأخرى أقل صعوبة منها.



وعن حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقطاع غزة، قال عدوان: هذا يبقى في إطار التوقعات، أظن أن القضية الأن محصورة في كيفية ترتيب النشاطات والمواقف الفلسطينية الداخلية في مواجهة (صفقة القرن)، أما عن قضية زيارة أبو مازن فهذه قضية سابقة لأوانها الأن.



ومن المقرر، أن يصل وفد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة، بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس لعقد لقاء فصائلي بالقطاع؛ ولبحث سبل التصدي لـ (صفقة القرن) الأمريكية.



يذكر أن الناطق باسم حركة فتح، حسين حمايل، أعلن تأجيل زيارة وفد فصائل منظمة التحرير للقطاع، معللاً ذلك بأن حركة حماس لم تعطِ الوفد موعداً لعقد اللقاء الفصائلي المقرر في قطاع غزة هذا الأسبوع حتى الآن.



الذهاب لحرب



وعن التطورات الميدانية في قطاع غزة من إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة، والقصف الإسرائيلي، وحول وجود تدخلات مصرية لوقفها، قال القيادي في حماس: لم نسمع بتدخلات مصرية، ولا أعرف تماماً إذا كان هناك شكل من أشكال التصعيد، ربما البالونات الحارقة، وبعض أشكال المقاومة الناعمة حقيقة بمبادرات فردية.



أزمة الغاز ورفع سعر الإسمنت



أكد عدوان أن المجلس التشريعي، عندما أصبح هناك شح في موضوع الغاز، قام بالتواصل لمعرفة الأسباب المباشرة للموضوع، ووقف مع وزارة المالية كونها المشرفة على الهيئة العامة للبترول في محاولة لتشخيص أسباب المشكلة لتفادي هذه الأسباب.



وأضاف: " الحمد لله من خلال تعاوننا في المجلس التشريعي والإخوة في الهيئة العامة للبترول، ووزارة المالية، استطعنا حل هذه الأزمة، ومن المقرر أن تعود الأمور إلى سابق عهدها قبل الأزمة".



وأشار إلى أن المجلس التشريعي في قطاع عزة، يعمل كجهة رقابية وليست تنفيذية، فالأمور التنفيذية تبقي في إطار التنفيذيين، التشريعي يتدخل عندما يكون هناك إشكالية أو أزمة معينة، أو في حال وجود احتجاجات من قبل قطاع من القطاعات الاقتصادية.



مقاطعة المنتجات الإسرائيلية



قررت الحكومة الفلسطينية، منع دخول الخضار والفواكه والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الإسرائيلية، دعماً للمنتج الوطني.



رد عدوان على سؤالنا حول التزام غزة بقرار الحكومة قائلاً: نحن نقوم بهذا الموضوع منذ فترة زمنية طويلة، وليست قضية مستجدة، نحن في سياسة تشجيع المنتج الوطني منذ سنوات، فبالتالي الإخوة في الضفة الغربية، خطوتهم جاءت متأخرة، ومسببة بسياسة إسرائيلية، لكننا في قطاع غزة نمارس هذا الأمر منذ فترة طويلة.

خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير