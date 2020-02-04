حماس ترد على اتهامات فتح بشأن تأجيل زيارة وفد فصائل المنظمة لغزة

رام الله - دنيا الوطن

ردت حركة حماس، مساء الاثنين، على تصريحات حركة فتح لـ "دنيا الوطن"، بشأن تأجيل زيارة وفد منظمة التحرير إلى قطاع غزة بسبب عدم إعطاء حماس موعداً للقاء.

وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، إن وفد فصائل منظمة التحرير مرحب به في غزة التي هي جزء من وطننا جميعًا، وقد أعلنت الحركة ترحيبها رسميًا في اتصال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة بالرئيس محمود عباس، وفي كلمة عضو المكتب السياسي للحركة صلاح البردويل خلال المؤتمر الشعبي الوطني لمواجهة صفقة القرن يوم الأحد الماضي.وأضاف برهوم، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تم التأكيد على ذلك في لقاء فصائلي خاص شاركت فيه حركة فتح، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، إضافة إلى حركة حماس يوم الأحد ٢٠٢٠/٢/٢م".وتابع برهوم: "لقد طلب ممثل حركة فتح موقفًا رسميًا من حماس حول نقطتين، الأولى: حضور الوفد، والثانية عقد لقاء ثنائي بين قيادات فتح وحماس؛ واستلم إجابة واضحة بالترحيب بالوفد، وبموافقة حركة حماس على اللقاء الثنائي".وأكمل برهوم: "تم التوافق على أن يكون يوم الأربعاء موعدًا للزيارة، على أن تبدأ بلقاء وطني عام يضم القوى الوطنية جميعها والشخصيات المستقلة ترحيباً بالوفد، ثم يجري الوفد سلسلة من اللقاءات وفق ما يراه مناسبًا".واستطرد البيان: "إن الاعلان عن التأجيل في ظل الترحيب والموافقة الواضحة من الحركة خطوة مستهجنة ورسالة سلبية لشعبنا، وتحديدًا في هذا الوضع الخطير الذي تمر به قضيتنا".وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم حركة فتح، حسين حمايل، أن حركة حماس لم تعطي وفد فصائل منظمة التحرير موعداً لعقد اللقاء الفصائلي المقرر في قطاع غزة هذا الأسبوع.وأضاف حمايل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "الوفد كان جاهزاً للانطلاق إلى قطاع غزة غداً إلا أن الزيارة سيتم تأجيلها نظراً لعدم وجود موعد للقاء".وتابع حمايل: "كنا ننتظر رد الإخوة في حركة حماس بشأن اللقاء الفصائلي على أمل أن يحدد الموعد في وقت لاحق"، مشيراً إلى أن وفد الفصائل جاهز للوصول إلى قطاع غزة.وكان من المقرر أن يصل وفد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس لعقد لقاء فصائيلي بالقطاع لبحث سبل التصدي لصفقة القرن الأمريكية.وجاء القرار تتويجياً للاتصال الهاتفي بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية عقب إعلان ترامب لصفقة القرن من البيت الأبيض.