شؤون فلسطينية

الهباش مُهاجماً البرهان: لقاءه مع نتنياهو خيانة لله ورسوله

الهباش مُهاجماً البرهان: لقاءه مع نتنياهو خيانة لله ورسوله
محمود الهباش
رام الله - دنيا الوطن
هاجم الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان عقب الاجتماع الذي عقده اليوم في أوغندا مع رئيس وزراء دولة الإحتلال بنيامين نتنياهو، واصفاً الإجتماع أنه خيانة لله
ورسوله وعمل غير أخلاقي.

وقال قاضي القضاة، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لو صحّ فعلًا ما ذكره نتنياهو من أنه التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في أوغندا، فإن ذلك سيكون جريمة وعملًا غير أخلاقي من جانب البرهان، بل وخيانة لله ورسوله والمؤمنين، وخروجًا فاجرًا عن طريق الحق، وموالاة لمن حادّ الله ورسوله".

وأضاف الهباش، أن هذه اللقاءات مع رئيس حكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال تعتبر طعنة للإجماع العربي والإسلامي خاصة في مثل هذه الاوقات، حيث المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية على أشدها.

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