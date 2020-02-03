شؤون فلسطينية

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى نهاية الأسبوع

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى نهاية الأسبوع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياُ وبارداً الى شديد ألبرودة ، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو صافياً بوجه عام معتدلا نهارا باردا نسبياُ الى بارد ليلاً حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى جنوبية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائماً جزئيا وبارداً نسبياً نهارا ،وفي ساعات الليل تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لذا يصبح الجو شديد البرودة وماطراً على فترات خاصة في المناطق الشمالية والوسطى ،والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الجمعة: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي القطبي لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط الامطار بمشيئة الله على كافة المناطق خاصة في ساعات المساء والليل تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر عالي ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الافقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: 

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 13-6 16-10 16-7 بيت لحم 13-6 16-10 16-7
رام الله والبيرة 12-5 15-9 15-6 طولكرم 18-9 20-12 20-10
نابلس 15-7 18-10 18-8 قلقيلية 18-9 20-12 20-10
جنين 19-8 21-11 21-9 سلفيت 13-6 16-10 16-7
طوباس 19-8 21-11 21-9 روابي 15-7 18-10 17-8
الخليل 12-5 15-9 15-6 غزه 19-10 21-13 21-12
أريحا 21-11 23-13 23-11 خانيونس 19-10 21-13 21-12
الأغوار الشمالية 19-9 21-11 21-9 رفح 20-9 22-12 22-11

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