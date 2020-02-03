شؤون فلسطينية

فتح لـ"دنيا الوطن": حماس لم تعطنا موعداً لعقد اللقاء الفصائلي بغزة وزيارة الوفد تأجلت

فتح لـ"دنيا الوطن": حماس لم تعطنا موعداً لعقد اللقاء الفصائلي بغزة وزيارة الوفد تأجلت
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال 
أكد الناطق باسم حركة فتح، حسين حمايل، أن حركة حماس لم تعطي وفد فصائل منظمة التحرير موعداً لعقد اللقاء الفصائلي المقرر في قطاع غزة هذا الأسبوع. 

وأضاف حمايل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "الوفد كان جاهزاً للانطلاق إلى قطاع غزة غداً إلا أن الزيارة سيتم تأجيلها نظراً لعدم وجود موعد للقاء".

وتابع حمايل: "كنا ننتظر رد الإخوة في حركة حماس بشأن اللقاء الفصائلي على أمل أن يحدد الموعد في وقت لاحق"، مشيراً إلى أن وفد الفصائل جاهز للوصول إلى قطاع غزة. 

وكان من المقرر أن يصل وفد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس لعقد لقاء فصائيلي بالقطاع لبحث سبل التصدي لصفقة القرن الأمريكية.

وجاء القرار تتويجياً للاتصال الهاتفي بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية عقب إعلان ترامب لصفقة القرن من البيت الأبيض.

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