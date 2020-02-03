شؤون فلسطينية

أول تعليق فلسطيني على لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا

أول تعليق فلسطيني على لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اللقاء الذي عقده رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح برهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا.

ووصف عريقات في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء اليوم الاثنين، هذا اللقاء بأنه طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وخروجاً صارخاً عن مبادرة السلام العربية في وقت تحاول فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تصفية القضية الفلسطينية وضم القدس بالمسجد الأقصى، وكنيسة القيامة، وضم أراضي دولة فلسطين المحتلة كما حدث في ضم الجولان العربي السوري المحتل.

وأكد أن القضية الفلسطينية عربية بامتياز ولا يمكن لأحد أن يقايض مصالحه على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما استنكر عريقات إعلان نوايا أوغندا بنقل سفارتها إلى القدس، داعياً دول الاتحاد الإفريقي للمحافظة على قرارات قممها وثوابتها السياسية تجاه الصراع الفلسطيني والإسرائيلي، والذي يستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية وبما يضمن تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967. 

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال: إنه التقى في العاصمة الأوغندية، برئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان.

وأضاف نتنياهو عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أنه تم الاتفاق على بدء تعاون، يؤدي لتطبيع العلاقات بين البلدين

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