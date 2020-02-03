الخارجية السودانية تُعلق على لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وسائل إعلام عربية ودولية، تعليق وزارة الخارجية السودانية، حول لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا.
ونقلت قناتي الجزيرة وروسيا اليوم، عن مصادر في وزارة الخارجية السودانية، قولها: إن لقاء البرهان مع نتنياهو جاء دون تنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرةً إلى أنه تم ترتيبه بعيداً عن الوزارة.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إنه التقى في العاصمة الأوغندية، برئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان.
وأضاف نتنياهو عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أنه تم الاتفاق على بدء تعاون، يؤدي لتطبيع العلاقات بين البلدين.
ووفق صفحة "إسرائيل بالعربية" عبر (تويتر)، فإن نتنياهو يؤمن بأن السودان تسير في اتجاه جديد وايجابي، ويريد البرهان إخراج دولته من العزلة.
ونقلت قناة (الجزيرة) عن مصادر إسرائيلية قولها: إن نتنياهو طلب من البرهان فتح الأجواء السودانية أمام الطيران الإسرائيلي القادم من أمريكا اللاتينية، فيما طلب البرهان من نتنياهو التوسط لتخفيف العقوبات الأمريكية وشطب السودان من لائحة الإرهاب.
وقال موقع (i24news) عن مصدر إسرائيلي: قوله: إن إسرائيل على وشك إقامة علاقات دبلوماسية مع السودان.
يشار إلى أن نتنياهو وصل اليوم إلى أوغندا واجتمع مع المسؤولين هناك، حيث بحث معهم العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.
وأضاف نتنياهو عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أنه تم الاتفاق على بدء تعاون، يؤدي لتطبيع العلاقات بين البلدين.
ووفق صفحة "إسرائيل بالعربية" عبر (تويتر)، فإن نتنياهو يؤمن بأن السودان تسير في اتجاه جديد وايجابي، ويريد البرهان إخراج دولته من العزلة.
ونقلت قناة (الجزيرة) عن مصادر إسرائيلية قولها: إن نتنياهو طلب من البرهان فتح الأجواء السودانية أمام الطيران الإسرائيلي القادم من أمريكا اللاتينية، فيما طلب البرهان من نتنياهو التوسط لتخفيف العقوبات الأمريكية وشطب السودان من لائحة الإرهاب.
ونقلت (القناة 13) عن مسؤول إسرائيلي كبير: إن اللقاء بين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان استمر ساعتين.
وأضاف: أن إحدى القضايا التي نوقشت كانت إمكانية حصول الطائرات الإسرائيلية على تصريح مرور في المجال الجوي السوداني لتقصير الرحلات الجوية من إسرائيل إلى أمريكا اللاتينية.
وقال موقع (i24news) عن مصدر إسرائيلي: قوله: إن إسرائيل على وشك إقامة علاقات دبلوماسية مع السودان.
يشار إلى أن نتنياهو وصل اليوم إلى أوغندا واجتمع مع المسؤولين هناك، حيث بحث معهم العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.
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