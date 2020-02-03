الخارجية السودانية تُعلق على لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا

نقلت وسائل إعلام عربية ودولية، تعليق وزارة الخارجية السودانية، حول لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا.

ونقلت قناتي الجزيرة وروسيا اليوم، عن مصادر في وزارة الخارجية السودانية، قولها: إن لقاء البرهان مع نتنياهو جاء دون تنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرةً إلى أنه تم ترتيبه بعيداً عن الوزارة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إنه التقى في العاصمة الأوغندية، برئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان.

وأضاف نتنياهو عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أنه تم الاتفاق على بدء تعاون، يؤدي لتطبيع العلاقات بين البلدين.

ووفق صفحة "إسرائيل بالعربية" عبر (تويتر)، فإن نتنياهو يؤمن بأن السودان تسير في اتجاه جديد وايجابي، ويريد البرهان إخراج دولته من العزلة.

ونقلت قناة (الجزيرة) عن مصادر إسرائيلية قولها: إن نتنياهو طلب من البرهان فتح الأجواء السودانية أمام الطيران الإسرائيلي القادم من أمريكا اللاتينية، فيما طلب البرهان من نتنياهو التوسط لتخفيف العقوبات الأمريكية وشطب السودان من لائحة الإرهاب.



