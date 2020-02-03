روسيا تُعلن تدمير طائرة مسيرة اقتربت من قاعدة (حميميم) بسوريا

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسي، اليوم الاثنين: "مع بداية الليل، اكتشفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في قاعدة (حميميم) الجوية هدفًا جويًا صغير الحجم من أصل غير معروف، يقترب من منشأة عسكرية روسية من الجزء الشمالي الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، تم تدمير الهدف عن بعد بواسطة منظومة الصواريخ الروسية في القاعدة "بانتسير إس"، وفق وكالة (سبوتنك).



وأضاف البيان أنه: "لا إصابات أو أضرار مادية"، مؤكداً على أن قاعدة حميميم الروسية الجوية تعمل كما هو مخطط لها".



وأعلن قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، أمس الأحد، أن المسلحين قاموا بإطلاق طائرات

مسيرة نحو قاعدة (حميميم) الروسية في سوريا، وقد تم التشويش عليها وتعطيلها جميعاً.



ويذكر، أن المسلحين في سوريا، يحاولون بشكل منتظم قصف قاعدة (حميميم) الروسية بالطائرات المسيرة.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الدفاع الروسية: إن منظومة الصواريخ الروسية "بانتسير إس" دمرت طائرة بدون طيار، اقتربت من قاعدة (حميميم) من ناحية الشمال الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.