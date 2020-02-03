شؤون فلسطينية

إقرار تشكيل اللجنة الوطنية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في محافظة سلفيت

إقرار تشكيل اللجنة الوطنية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في محافظة سلفيت
اجتماع المحافظ
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع محافظ سلفيت، اللواء د. عبد الله كميل في مكتبه، اليوم، مع فصائل العمل الوطني بالمحافظة، وممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني، والغرفة التجارية.

وتم استعراض التطورات السياسية، وتداعيات إعلان ما يسمى (صفقة القرن) وسبل الرد على ممارسات الاحتلال، إضافة إلى إقرار تشكيل اللجنة الوطنية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في محافظة سلفيت، والتي ستقوم بالإعلان عن مكوناتها وبرنامجها قريباً.

في بداية الاجتماع، رحب كميل بالحضور، واثنى على الموقف الموحد الذي أبدته القوى الوطنية وشعبنا بكل مكوناته ضد كل المؤامرات، التي تحاك ضد قضيتنا، وكذلك الالتفاف الجماهيري حول موقف القيادة الفلسطينية الرافض لهذة الصفقة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الذي أعلن الموقف الفلسطيني الموحد والرافض لكافة المشاريع "الصهيونية: والأمريكية، التي تحاول شطب قضية شعبنا، وإلغاء حق تقرير المصير، وعودة اللاجئين والتنكر لحقوقنا الوطنية المشروعة، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.

واستعرض كميل الخطوات التي يقوم بها الرئيس؛ لشرح الموقف الفلسطيني، وتحشيد الرأي العام العربي والإسلامي، وكذلك الأوروبي والإفريقي. 

وأكد على أهمية استنهاض المقاومة الشعبية، ومقاطعة الاحتلال ومنتجاتة على طريق الانفكاك الاقتصادي من التبعية للاحتلال. 

وبيّن كميل، أن محافظة سلفيت، هي الأً وتضرراً من المشاريع الإسرائيلية والمخططات، التي تحاك ضد عموم شعبنا، مشيراً إلى أن محافظة سلفيت، ستجسد نموذجاً يُحتذى به في مقاطعة الاحتلال ومنتجاته.

واستعرضت القوى الوطنية في محافظة سلفيت، الخطوات التي ستقوم بها؛ لمواجهة مخططات الاحتلال وممارساته العدوانية، مؤكدة التفافها حول موقف الرئيس الرافض لـ (صفقة القرن)، وتمسكها بخيار المقاومة الشعبية، وفي مقدمتها التوجه نحو مقاطعة منتجات الاحتلال.

وعقب الاجتماع، أصدرت القوى الوطنية، بياناً دعت فيه جماهير المحافظه إلى التصدي لمخططات الاحتلال، ومقاطعة منتجاته، ورص الصفوف، والالتفاف حول موقف القيادة الفلسطينية، والإسراع في إنجاز الوحدة الوطنية، وأقرت سلسلة من الخطوات التصعيدية، التي ستقوم بها في الأيام المقبلة.

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