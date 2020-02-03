شؤون فلسطينية

العثور على جثة شاب مشنوقاً شرقي جنين

العثور على جثة شاب مشنوقاً شرقي جنين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
عثرت جمعية الهلال الأحمر، مساء، اليوم الاثنين، على جثة شاب مشنوقاً في قرية دير أبو ضعيف شرقي جنين.

وقال مدير إسعاف الهلال الأحمر في جنين، محمود السعدي: إنه تم العثور على جثة شاب في العشرينات من عمره، مشنوقاً في قرية دير أبو ضعيف، وجرى نقل جثته إلى مستشفى الدكتور خليل سليمان الحكومي، في مدينة جنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وباشرت الشرطة والنيابة التحقيق في ظروف الحادث.

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