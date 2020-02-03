رئيس الوزراء الإثيوبي يُطالب بالإسراع في تنفيذ مشروع "سد النهضة"



وشجع أبي أحمد، وفق (روسيا اليوم)، المتعاقدين على العمل بتناغم في تسريع التقدم، ووضع علامات بارزة لتوليد الطاقة في وقت مبكر.



ووفقاً لمكتب رئيس الوزراء، أعرب أبي أحمد عن التزامه بالاستخدام العادل للمياه، دون أي نوايا سيئة لدول المصب.



ويعد مشروع "سد النهضة" أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، حيث اكتمل الآن بأكثر من 70٪، وسيبدأ ملء السد في نهاية هذا العام، وسيكتمل في غضون 4 إلى 7 سنوات، ومن المقرر إنجازه بالكامل عام 2023.

رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، خلال زيارة "سد النهضة" الإثيوبي الكبير، بالإسراع في تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن التأخير في الإنجاز الذي حدث بسبب سوء الإدارة، قد اتخذت الحكومة التدابير اللازمة خلال العام الماضي لمعالجته.