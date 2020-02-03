روسيا: نعمل على إنتاج لقاح ضد "كورونا"

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الحكومة الروسية، أن الصين لم تسلم عينات فيروس (كورونا- 2019-nCoV) لروسيا حتى الآن، فيما الخبراء الروس، يعملون على إنتاج لقاح ضده.



وقالت غوليكوفا في تصريح صحفي: "أريد الإشارة إلى أن خبراءنا يعملون على ذلك، رغم أن الجانب الصيني، لم يمنحنا الفرصة للاستفادة من البيانات المتوفرة لديه حول سلالة الفيروس واللقاح، ولذا فإننا نقوم بهذا العمل استناداً إلى المصادر المتاحة لنا"، وفق (روسيا اليوم).



وأضافت، أن فريقاً طبياً روسياً، سيتوجه إلى الصين مساء غد الثلاثاء؛ لتقديم المساعدة للجانب الصيني في مكافحة (كورونا) الجديد.



وأوضحت، أن الفريق، سيضم خمسة خبراء من وزارة الصحة الروسية، والهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك.