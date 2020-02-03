العسيلي: باشرنا بإبلاغ وكلاء السلع والمنتجات الإسرائيلية التي حُظر إدخالها للسوق الفلسطيني

وزير الاقتصاد خالد العسيلي

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، مساء اليوم الاثنين: إنه تمت المباشرة بإبلاغ وكلاء السلع والمنتجات الإسرائيلية، التي حُظِر إدخالها إلى السوق الفلسطيني.



يأتي ذلك، تنفيذاً لقرار الحكومة الفلسطينية، القاضي بمنع إدخال السلع والمنتجات الإسرائيلية (الخضار، الفواكه، المياه المعدنية والغازية، العصائر) للسوق الفلسطيني، رداً على القرار الإسرائيلي، بحظر إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي.



وبيّن العسيلي، أن قرار الحظر يدخل حيز التنفيذ، بعد مضي 48 ساعة على قرار الحكومة، وبعد ذلك يمنع على الوكلاء إدخال أي صنف من هذه السلع الى السوق الفلسطيني، لافتاً إلى أن اجتماعاً سيعقد مع وكلاء هذه السلع مع الجهات المختصة في الوزارة يوم غد الثلاثاء.



يُشار إلى أنه رداً على قرار وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، قررت الحكومة التعامل مع هذا القرار بالمثل، وذلك بمنع إدخال الخضار والفواكه والمياه والعصائر والمياه الغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، على أن تدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ خلال 48 ساعة من اتخاذ القرار.