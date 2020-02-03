الشرطة تكشف تفاصيل اختفاء الطفل محمود البيطار

الطفل محمود البيطار

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت الشرطة الفلسطينية في محافظة أريحا والأغوار اليوم الاثنين ملابسات اختفاء الطفل محمود البيطار 14 عاماً من مخيم عقبة جبر والذي فقدت آثاره منذ أربعة أيام.



وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن والد الطفل وزوج ابنته بالاتفاق مع الطفل أخفوه لمدة أربعة أيام في منزل زوج أخته في محافظة رام الله وذلك لاختلاق الجرائم إثر خلافات ما بين إحدى العائلات مع والد الطفل".



وأضاف ارزيقات، أن المباحث العامة أوقفت الطفل في حماية الأسرة، وزوج أخته وتباشر البحث عن والده لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول وإحالة القضية لجهات الاختصاص.