إدارة (عوفر) تُقرر نقل 30 أسيراً إلى سجني (ريمون) و(النقب)

أسرى في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قال نادي الأسير، اليوم الاثنين: إن إدارة سجن (عوفر) قررت نقل 30 أسيراً من قسم 12 إلى سجني (ريمون) و(النقب) الصحراوي".



وأوضح نادي الأسير: أن تسعة منهم سيتم نقلهم إلى سجن (ريمون) و(21) إلى سجن (النقب الصحراوي).



ويأتي هذا القرار، بعد أن ادعت إدارة سجن (عوفر) قيام أحد الأسرى بمواجهة سّجان وطعنه، صباح اليوم، وعلى إثر ذلك أغلقت كافة الأقسام، واستدعت قوات القمع.



ومن الجدير ذكره، أن سجن (عوفر) شهد العام المنصرم عملية قمع هي الأعنف والأشد، منذ أكثر من عشر سنوات، أُصيب خلالها العشرات من الأسرى.



يُشار إلى أن أكثر من ألف أسير، يقبعون في سجن (عوفر) بينهم أطفال.