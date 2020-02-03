اجتماع لمجلس الأمن الدولي مع كوشنير الخميس المقبل لبحث (صفقة القرن)





يشار إلى أن الخطة عرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض، والتي تنص على أن تكون القدس "الموحدة" عاصمة لإسرائيل، وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السيادة.





وأعلن الفلسطينيون رفضهم لخطة السلام الأمريكية، وهددوا بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل، والولايات المتحدة، في حال استمر الجانبان في هذا المشروع.

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة أنباء (فرانس برس) اليوم الاثنين، أن مجلس الأمن الدولي، سيجتمع يوم الخميس المقبل، مع مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنير، لبحث الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن).