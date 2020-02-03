نتنياهو: التقيت برئيس المجلس السيادي السوداني واتفقنا على تطبيع العلاقات



وكان نتنياهو على رأس وفد مكون من 45 شخصًا.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إنه التقى في العاصمة الأوغندية، برئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان.وأضاف نتنياهو عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أنه تم الاتفاق على بدء تعاون، يؤدي لتطبيع العلاقات بين البلدين.ووفق صفحة "إسرائيل بالعربية" عبر (تويتر)، فإن نتنياهو يؤمن بأن السودان تسير في اتجاه جديد وايجابي، ويريد البرهان إخراج دولته من العزلة.ونقلت قناة (الجزيرة) عن مصادر إسرائيلية قولها: إن نتنياهو طلب من البرهان فتح الأجواء السودانية أمام الطيران الإسرائيلي القادم من أمريكا اللاتينية، فيما طلب البرهان من نتنياهو التوسط لتخفيف العقوبات الأمريكية وشطب السودان من لائحة الإرهاب.يشار إلى أن نتنياهو وصل اليوم إلى أوغندا واجتمع مع المسؤولين هناك، حيث بحث معهم العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.