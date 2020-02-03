ملحم: سيتم توزيع 30 ألف أضحية على الفقراء بالقطاع من "الإسلامي للتنمية"





وأكد أن الحكومة تولي اهتماما مضاعفا لأهلنا في قطاع غزة، وأنها أعطت الأولوية لهم في الاستفادة من تلك "الأضاحي".





رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: إنه وبتوجيه من رئيس الوزراء د. محمد اشتية وضمن التنسيق المستمر مع البنك الإسلامي للتنمية في جدة بالمملكة العربية السعودية، فسيتم توزيع 30 ألف أضحية من لحوم الأضاحي المجمدة على الأسر الفقيرة في قطاع غزة.وأضاف ملحم في تصريح صحفي له اليوم الإثنين: إن الهلال الأحمر الفلسطيني وبالتعاون مع الهلال الأحمر المصري تمكن أمس الأحد من إدخال الأضاحي إلى القطاع، وسيجري توزيعها على نحو 50 ألف أسرة من الأسر الفقيرة في القطاع.