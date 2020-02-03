شاهد: "الشعبية" تنظم حفلاً تأبينياً للراحل "دوحان"



وقالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، مريم أبو دقة، إن الرفيق محمد دوحان هو من الرفاق الأوائل من مجموعات الشهيد جيفارا غزة، أمضى فترة طويلة في معتقلات الاحتلال، وفى صفقة التبادل 1985، خرج من سجون الاحتلال.





وقالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، مريم أبو دقة، إن الرفيق محمد دوحان هو من الرفاق الأوائل من مجموعات الشهيد جيفارا غزة، أمضى فترة طويلة في معتقلات الاحتلال، وفى صفقة التبادل 1985، خرج من سجون الاحتلال.

خاص دنيا الوطننظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بمدينة غزة، مساء الأحد، حفلاً تأبينياً للأسير المحرر محمد حمدان دوحان "أبو أنس".ونعي، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، هاني الثوابتة، الذي أمضى جل حياته في ساحات المقاومة والكفاح الطويل، حيث انتمى للثورة الفلسطينية منذ نعومة أظفره، وكان مقاتلاً في صفوف الجبهة الشعبية، أسرى لسنوات طويلة، بعد ذلك تحرر من الأسر، وأبعد الى خارج الوطن.وأضاف الثوابتة، في تصريحات لـ "دنيا الوطن": "نفتقد اليوم الرفيق محمد، ولكن عزاءنا فى كل من أمن بعدالة القضية الفلسطينية.