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شؤون فلسطينية

بحرية الاحتلال تعتقل ثلاثة صيادين قبالة شواطئ خانيونس

بحرية الاحتلال تعتقل ثلاثة صيادين قبالة شواطئ خانيونس
بوارج إسرائيلية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة صيادين، فيما صادرت (حسكة) كانوا على متنها، قبالة بحر خانيونس جنوب قطاع غزة.

ووفقاً لما أكده مسؤول الصيادين في لجان العمل الصحي، زكريا بكر، في تصريحات لـ"دنيا الوطن"، فإن زوارق الاحتلال، سحبت حسكة الصياد، رمضان على صلاح، واعتقلته.

وأضاف: كما اعتقلت بحرية الاحتلال الصياديْن، ماجد محمود مقداد، وعلي وائل صلاح.

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