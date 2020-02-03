بحرية الاحتلال تعتقل ثلاثة صيادين قبالة شواطئ خانيونس





وأضاف: كما اعتقلت بحرية الاحتلال الصياديْن، ماجد محمود مقداد، وعلي وائل صلاح.





رام الله - دنيا الوطناعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة صيادين، فيما صادرت (حسكة) كانوا على متنها، قبالة بحر خانيونس جنوب قطاع غزة.ووفقاً لما أكده مسؤول الصيادين في لجان العمل الصحي، زكريا بكر، في تصريحات لـ"دنيا الوطن"، فإن زوارق الاحتلال، سحبت حسكة الصياد، رمضان على صلاح، واعتقلته.