رداً على "بينت".. قرار بمنع دخول الخضار والفواكه والمشروبات الغازية من إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الزراعة رياض العطاري، إن الحكومة قررت منع دخول الخضار والفواكه والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الاسرائيلية.
وأوضح العطاري في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) مساء اليوم الاثنين، أن قرار الحكومة جاء ردا على قرار وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينت بمنع دخول المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الاسرائيلية.
قال وزير الزراعة رياض العطاري، إن الحكومة قررت منع دخول الخضار والفواكه والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الاسرائيلية.
وأوضح العطاري في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) مساء اليوم الاثنين، أن قرار الحكومة جاء ردا على قرار وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينت بمنع دخول المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الاسرائيلية.
وشدد على أن هذا القرار سيدعم صمود المزارعين والمنتوجات الوطنية الفلسطينة.
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