شؤون فلسطينية

اتصال هاتفي بين هنية وبري لبحث (صفقة القرن)

اتصال هاتفي بين هنية وبري لبحث (صفقة القرن)
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، صفقة القرن ومخاطرها على القضية الفلسطينية.

ووفق موقع حركة حماس، فقد أشار هنية إلى الخطوات التي قامت بها حماس ومبادرتها لإنجاح الانتخابات وصولًا إلى تحقيق الوحدة الوطنية التي تعتبر عاملًا أساسيًا من عوامل إفشال الصفقة.

وأضاف الموقع: "ثمن رئيس الحركة مواقف دولة الرئيس بري، ومواقف لبنان رئاسةً وحكومةً وشعبًا تجاه الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أهمية دعم وتعزيز الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة عربيًا وإسلاميًا، داعيا الرئيس بري إلى تشجيع الرئيس الفلسطيني أبو مازن لعقد لقاء الأمناء العامين في القاهرة لوضع استراتيجية وطنية شاملة من أجل بحث مستقبل القضية وحمايتها من التغول والصفقات المشبوهة.

من جانبه أكّد بري موقف لبنان الرافض لصفقة القرن والداعم للحق الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مجابهة الصفقة تحتاج إلى تحقيق الوحدة الوطنية ثم المقاومة.

كما قدم رئيس الحركة التهاني لدولة الرئيس بري بتشكيل الحكومة، متمنيًا أن يعم الأمن والاستقرار على لبنان.

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