دولة إفريقية تستعد لإفتتاح سفارتها في القدس

مدينة القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت دولة أوغندا في القارة الإفريقية، أنها ستفتتح سفارة لها في القدس المحتلة، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام والمعروفة باسم (صفقة القرن).



وقال موقع (واللا): "أوغندا ستفتتح سفارة لها في القدس، كما أن إسرائيل ستفتتح سفارة في كمبالا بالعاصمة الأوغندية".



يشار إلى أنه بعد أن اعترفت الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس، قامت عدة دول بنفس الأسلوب، ونقلت سفاراتها.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن القدس هي العاصمة الموحدة لإسرائيل، على أن يُسمح للمسلمين الصلاة في بعض الأوقات بالمسجد الأقصى.