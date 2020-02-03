بيان من وزارة الصحة بغزة حول فيروس (كورونا)

صورة من الصين التي ظهر فيها الفيروس

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، خلو قطاع غزة من فيروس (كورونا) وأنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بهذا المرض.



وقالت الوزارة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنها اتخذت إجراءات وقائية، تعكس توصيات منظمة الصحة العالمية لسلامة العائدين من الصين، وضمان سلامة سكان قطاع غزة.



وأوضحت صحة غزة، أن من تلك الاجراءات دراسة تخصيص مستشفى لتقديم الرعاية اللازمة، وأن ذلك لا يؤثر على سلامة المواطنين.



وكان مدير الطب الوقائي، بوزارة الصحة في قطاع غزة، مجدي ضهير، قال في وقت سابق لـ"دنيا الوطن": إن اللجنة المُكلفة بمتابعة هذا الملف، لم تُحدد لحد اللحظة، المستشفى أو المكان الذي ممكن أن تُحول إليه الحالات، وكل الخيارات مُتاحة، والمستشفى العسكري الجزائري شرقي خانيونس، أحد تلك الخيارات.



وأشار ضهير إلى أنهم يتابعون كل القادمين من الصين، بما في ذلك التُجار، من خلال عزلهم في منازلهم، ويتم متابعتهم بشكل يومي؛ للتأكد من عدم ظهور أي أعراض مرضية عليهم، ولكن لحد اللحظة لم تظهر أي حالة مرضية.



ويواصل فيروس (كورونا) الانتشار بسرعة في جميع أنحاء العالم، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى الإعلان عن حالة طوارئ دولية للصحة العامة، حيث ذكر التلفزيون الرسمي الصيني، أن عدد وفيات (كورونا) زاد بواقع 45 حالة بنهاية يوم السبت الماضي؛ ليصل العدد الإجمالي للضحايا لـ 304 أشخاص.