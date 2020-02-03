دولي

الصين تعتذر لإسرائيل بسبب (كورونا)

الصين تعتذر لإسرائيل بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
اعتذر داي يومينغ، القائم بأعمال السفير الصيني في تل أبيب، للإسرائيلين، بعد أن شبّه إغلاق العديد من الدول لحدودها في وجه الصينيين بـ "ترحيل اللاجئين اليهود أثناء المحرقة".

ووفق ما نشر موقع (تايمز أوف إسرائيل) أصدرت السفارة الصينية في إسرائيل بيانًا جاء فيه أنه "لم تكن هناك أي نية إطلاقا للمقارنة بين أحداث (هولوكوست) مع الوضع الحالي والجهود التي تبذلها الحكومة الإسرائيلية لحماية مواطنيها".

وأضاف "نعتذر إن كان البعض فهم رسالتنا بشكل خاطئ".

وكان داي يومينغ، أخبر الصحفيين خلال مؤتمر في تل أبيب أن "الأخطاء المرتكبة لتقييد دخول المواطنين الصينيين أو منعهم من السفر تذكرني بالأيام الخوالي، والقصص القديمة التي حدثت أثناء الحرب العالمية الثانية، مثل محرقة الهولوكوست التي تمثل أحلك أيام التاريخ البشري".

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