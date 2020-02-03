شاهد: الرئيس عباس يزور مقر جهاز المخابرات العامة

رام الله - دنيا الوطنزار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، مقر جهاز المخابرات العامة، في رام الله، حيث أطلع على جهود رجال المخابرات.وكان في استقبال الرئيس عباس، مدير المخابرات العامة ماجد فرج، وعدد من قيادات الجهاز.وسبق ذلك، ترأس الرئيس عباس، اجتماع الحكومة الفلسطينية، حيث أكد في كلمته أن السلطة الفلسطينية، ستوقف التنسيق الأمني، في حال استمرت الإدارة الأمريكية بمشروعها المعروف إعلامياً (صفقة القرن).وقال أبو مازن: "إذا ما استمر الأمريكان في هذا المشروع، فالمقاطعة موجودة، ونحن قاطعناهم وقلنا أننا لن نتحدث مع الإدارة الأمريكية، والبيت الأبيض، وكنا نتحدث مع قناة واحدة، ولكن الآن يجب أن تقطع".