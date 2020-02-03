الصين تشتبه بإصابة مصريين بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الطيران المدني المصري محمد منار، أن الصين منعت سفر مواطنين مصريين على متن الطائرة العائدة من ووهان الصينية بسبب الاشتباه بإصابتهم بفيروس (كورونا).



وقال منار: "عند مغادرة الطائرة من الأراضي الصينية، جرى اكتشاف راكبين أصيبوا بارتفاع في درجة حرارتهم، ورفضت السلطات الصينية سفرهم"، وفق موقع صحيفة (اليوم السابع) المصري.



وشدد على جهوزية المطارات المصرية لاستقبال أي طائرات قادمة من الصين، لافتا إلى أنه سيتم حجز المصريين العائدين إلى مصر من الصين لمدة 14 يومًا.



وأوضح الوزير المصري، أن ارتفاع درجات الحرارة للراكبين لا يعني إصابتهم بفيروس (كورونا)، ولكن يمكن أن ترتفع الحرارة بسبب الإصابة بأي مرض أخرى".