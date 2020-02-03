شؤون فلسطينية

إصابة شابين بـ "المطاط" خلال مواجهات مع قوات الاحتلال وسط الخليل

إصابة شابين بـ "المطاط" خلال مواجهات مع قوات الاحتلال وسط الخليل
مواجهات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة الخليل، اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الصحة: إن شاباً أصيب برصاصة مطاطية في عينه نقل على إثرها لمستشفى الخليل الحكومي، خلال المواجهات في مدينة الخليل.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن شابين نقلا إلى مستشفيات الخليل، عقب إصابتهما بالرصاص المطاطي، خلال مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية.

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