ناصر القدوة يدعو لإعادة هيكلة السلطة وتحويلها لسلطة خدماتية فقط

وبعد قيام القدوة بقراءة متمعنة في أبرز عناوين، وبنود الإعلان الأمريكي المُسمى (السلام نحو الإزدهار) اعتبر فيها أن هذه ليست (صفقة قرن)، وليست صفقة صغيرة، وليست خطة سلام، وليست مبادرة لإنهاء الصراع، وقطعاً ليست حل الدولتين، إنما هي مجموعة مواقف لليمين الإسرائيلي المتطرف، بما في ذلك المستعمرون، والمتطرفون الإنجيليون، تنسجم وتكمل المواقف السابقة للإدارة الأميركية وفقاً لسياستها الشرق أوسطية.ورأى القدوة، خلال كلمته التي وصلت "دنيا الوطن"، أن النص هراء كتبه حاخامون متطرفون ومستعمرون أصحاب رؤية أيديولوجية مجنونة (أو على الأقل أثروا فيه بشكل ملموس). وتوقيت طرحه لا علاقة له بإقامة السلام في الشرق الأوسط، وإنما لاعتبارات أخرى تخص الجانبين الأميركي والإسرائيلي.واعتبر أن المعنى الحقيقي لهذه الرؤية هو الانطلاق من أن كل فلسطين الانتدابية لإسرائيل (إسرائيل الكبرى) ومن إنكار وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، ولكن مع محاولة إيجاد حل للسكان الفلسطينيين ضمن (داخل) إسرائيل في كيان ممزق غير سيادي يمكن للفلسطينيين أن يسموه دولة، وأضاف "بالطبع فإن نقطة الانطلاق تعني أيضاً أنه لا يوجد احتلال وأن كل الانتهاكات التي قامت بها إسرائيل في القدس وفي مجال بناء المستعمرات يجب شرعنتها".وعبر القدوة عن خشيته من أن مثل هذه الرؤية إذا تم التعامل معها، ستقود على الأرجح، بغض النظر عن نوايا الجانب الأميركي، إلى سياسات طاردة للفلسطينيين قد تصل إلى حد محاولة التهجير القسري (الترانسفير)وأوضح القدوة أن جوهر ما يسمى بالرؤية ينتهك أحكام القانون الدولي وأسس النظام الدولي متعدد الأطراف، وينتهك التوافق الدولي على أسس التسوية. ويخالف السياسات الأميركية المعتمدة حول الشرق الأوسط والاتفاقات المعقودة في إطار عملية السلام. وهي هكذا تشجع مزيداً من الانتهاكات الجسيمة وتدفع باتجاه الابتعاد عن السلام.وأكد أن الشعب الفلسطيني وقيادته لا يستطيع قبول الرؤية أو التفاوض على أساسها أو التعامل معها.ودعا جميع الأطراف الداعمة للقضية الفلسطينية الحريصة على تحقيق السلام والعدالة والحريصة على القانون الدولي وأسس النظام العالمي إلى أن تتخذ نفس الموقف وأن تطرح بدائل لهذه الرؤية وآليات تساعد على تحقيق التسوية.وأشار د.ناصر إلى أن الخارطة المفاهيمية التي أُرفقت برؤية ترامب تطرح شكلاً كاريكتورياً لما سيسمى (دولة فلسطين المستقبلية)، وغير مفهومة ولا تشمل أيضاً الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى نقطة جديرة بالاهتمام وهي أن خارطة اسرائيل حُددت بحدود واضحة متصلة فيما يتعلق بالحدود مع الأردن ومع مصر، ومع سوريا بعد قضم هضبة الجولان السورية المحتلة، أما عند الحدود اللبنانية بقي الخط متقطعاً في الخارطة، ما يُشير إلى أن اسرائيل قد تُغير ما تراه مُناسباً لها (إن استطاعت) حدودها مع لبنان.وفي معرض رؤيته لما يتوجب عمله فلسطينياً، اعتبر القدوة أن موقف القيادة الفلسطينية واضح للغاية بشأن رفض هذه الرؤية وهذا أمر هام وايجابي، ولكنه يحتاجُ في نفس الوقت إلى إستراتيجية عمل وإجراءات محددة وربما طواقم جديدة لمواجهة الوضع بشكل جدي.وطرح القدوة عدداً من البنود التي يجب العمل لتحقيقها فوراً وهي.أولاً: العمل الجاد لاستعادة الوحدة السياسية والجغرافية.ثانياً: إعادة هيكلة السلطة الفلسطينية وتحويلها لسلطة خدماتية فقط، وليس ما قيل عن تغيير الدور الوظيفي فقط بل بما يشمل تحديداً إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتغيير عقيدتها وتغيير قدراتها ومهامها.ثالثاً: الإعلان عن أن أي خطوة إسرائيلية لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة سوف تعني إعلاناً رسمياً إسرائيلياً بإنهاء التسوية التفاوضية.رابعاً: تأكيد هدفنا الوطني المركزي باعتباره تحقيق الاستقلال الوطني في دولة فلسطين القائمة على حدود 1967 عاصمتها القدس، والنضال من أجل تحقيق ذلك بدون تسوية تفاوضية على ضوء الموقف الإسرائيلي ومطالبة المجتمع الدولي بدعم ذلك واتخاذ خطوات محددة من أجل تحقيقه.وأجاب القدوة في ختام الندوة على عدد من أسئلة الحضور والصحافيين، مؤكداً أن الموقف العربي القوي والداعم للموقف الفلسطيني في المرحلة الراهنة وفي كل المراحل يُشكل الرافعة الهامة جداً في التحرك والنضال لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية.وفند القدوة خلال قرائته للرؤية ترامب ما ورد بشأن كافة القضايا مثل القدس واللاجئين والسيادة، والجانب الاقتصادي.وبين في كثير منها كذب وتناقض وسخافة ما ورد وتجاهله الرؤية لأبسط الحقوق والقوانين الإنسانية والدولية وقيام هذه الرؤية باسقاط كافة الاتفاقات والسياسات المعتمدة مُسبقاً لصالح وجهة نظر يمينية متطرفة تسعى لإلغاء وربما ترحيل الشعب الفلسطيني.