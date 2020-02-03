"المالية" تُصدر تنويهاً بشأن تسجيل رسوم دراسية من مستحقات الموظفين بـ (الإسلامية والإسراء)



وأشارت إلى أن المستفيدين من التسجيل لطلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة (دراسات عليا) من لهم رقم جامعي 2018و2019، إما من رسوم الفصل الثاني.



كما أعلنت وزارة المالية لطلبة جامعة الإسراء، أن الاستفادة ستكون بمبلغ 300 شيكل لأول 100 طلب فقط، وأن المستفيدين هم (الموظف نفسه، أب، أم، ابن، ابنة، زوجة، أخ، أخت).



وتم فتح باب التسجيل الإلكتروني اعتباراً من يوم 26/1/2020 وحتى نهاية السحب والإضافة، وذلك بالدخول على موقع الوزارة ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور- نظام التسجيل الموحد-تسديد الرسوم الجامعية).

وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها على (فيسبوك): إن طالب الجامعة الإسلامية، سيستفيد هو وأقارب من الدرجة الأولى (أب، أم، ابن، ابنه، زوج، زوجة) بنسبة 25% لطلبة البكالوريوس والماجستير، وطلبة الدكتوراة المشترك بنسبة 12.5% من رسوم الفصل.