شؤون فلسطينية

"المالية" تُصدر تنويهاً بشأن تسجيل رسوم دراسية من مستحقات الموظفين بـ (الإسلامية والإسراء)

"المالية" تُصدر تنويهاً بشأن تسجيل رسوم دراسية من مستحقات الموظفين بـ (الإسلامية والإسراء)
موظفو حكومة غزة السابقة يتلقون المنحة القطرية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية، بغزة، عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الثاني لعام 2019-2020 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعتي (الإسلامية والإسراء) من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها على (فيسبوك): إن طالب الجامعة الإسلامية، سيستفيد هو وأقارب من الدرجة الأولى (أب، أم، ابن، ابنه، زوج، زوجة) بنسبة 25% لطلبة البكالوريوس والماجستير، وطلبة الدكتوراة المشترك بنسبة 12.5% من رسوم الفصل.

وأشارت إلى أن المستفيدين من التسجيل لطلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة (دراسات عليا) من لهم رقم جامعي 2018و2019، إما من رسوم الفصل الثاني.

كما أعلنت وزارة المالية لطلبة جامعة الإسراء، أن الاستفادة ستكون بمبلغ 300 شيكل لأول 100 طلب فقط، وأن المستفيدين هم (الموظف نفسه، أب، أم، ابن، ابنة، زوجة، أخ، أخت).

وتم فتح باب التسجيل الإلكتروني اعتباراً من يوم 26/1/2020 وحتى نهاية السحب والإضافة، وذلك بالدخول على موقع الوزارة ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور- نظام التسجيل الموحد-تسديد الرسوم الجامعية).

أخبار ذات صلة

شاهد: الرئيس عباس يزور مقر جهاز المخابرات العامة

شاهد: الرئيس عباس يزور مقر جهاز المخابرات العامة

وليد عساف: شعبنا بوحدته ومقاومته سيُفشل كل ممارسات الاحتلال

وليد عساف: شعبنا بوحدته ومقاومته سيُفشل كل ممارسات الاحتلال

إصابة شابين بـ &#34;المطاط&#34; خلال مواجهات مع قوات الاحتلال وسط الخليل

إصابة شابين بـ "المطاط" خلال مواجهات مع قوات الاحتلال وسط الخليل

ناصر القدوة يدعو لإعادة هيكلة السلطة وتحويلها لسلطة خدماتية فقط

ناصر القدوة يدعو لإعادة هيكلة السلطة وتحويلها لسلطة خدماتية فقط

نقابة الصحفيين تستنكر استهداف الاحتلال للصحفيين

نقابة الصحفيين تستنكر استهداف الاحتلال للصحفيين

شاهد: &#34;الزراعة&#34; بغزة تُعلن مناطق شرق القطاع &#34;منكوبة زراعياً&#34; وتكشف عن الخسائر

شاهد: "الزراعة" بغزة تُعلن مناطق شرق القطاع "منكوبة زراعياً" وتكشف عن الخسائر

الهباش: نُثمن المواقف العربية والإسلامية الرافضة لـ (صفقة القرن)

الهباش: نُثمن المواقف العربية والإسلامية الرافضة لـ (صفقة القرن)

الأوقاف تُعلن أسماء الحجاج المتبقية من القرعة للمحافظات الجنوبية

الأوقاف تُعلن أسماء الحجاج المتبقية من القرعة للمحافظات الجنوبية

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وليد عساف: شعبنا بوحدته ومقاومته سيُفشل كل ممارسات الاحتلال

وليد عساف: شعبنا بوحدته ومقاومته سيُفشل كل ممارسات الاحتلال

إصابة شابين بـ &#34;المطاط&#34; خلال مواجهات مع قوات الاحتلال وسط الخليل

إصابة شابين بـ "المطاط" خلال مواجهات مع قوات الاحتلال وسط الخليل

&#34;المالية&#34; تُصدر تنويهاً بشأن تسجيل رسوم دراسية من مستحقات الموظفين بـ (الإسلامية والإسراء)

"المالية" تُصدر تنويهاً بشأن تسجيل رسوم دراسية من مستحقات الموظفين بـ (الإسلامية والإسراء)

نقابة الصحفيين تستنكر استهداف الاحتلال للصحفيين

نقابة الصحفيين تستنكر استهداف الاحتلال للصحفيين

الهباش: نُثمن المواقف العربية والإسلامية الرافضة لـ (صفقة القرن)

الهباش: نُثمن المواقف العربية والإسلامية الرافضة لـ (صفقة القرن)

إصابة طفلتين في اعتداء للمستوطنين على عائلة في الخليل

إصابة طفلتين في اعتداء للمستوطنين على عائلة في الخليل

نقابات عمال فلسطين: الحركة تبحث الخطوات الكفاحية الرافضة لـ (صفقة القرن)

نقابات عمال فلسطين: الحركة تبحث الخطوات الكفاحية الرافضة لـ (صفقة القرن)

محافظة رام الله والبيرة تُطلق سلسلة فعاليات رفضاً لـ (صفقة القرن)

محافظة رام الله والبيرة تُطلق سلسلة فعاليات رفضاً لـ (صفقة القرن)

منوعات

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ&#34;المشرشفة&#34;.. والأخيرة ترد: &#34;غنم&#34;

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ"المشرشفة".. والأخيرة ترد: "غنم"

شاهد عيان يكشف تفاصيل مروعة في مقتل ابن المذيعة مروة ميمي برصاصة

شاهد عيان يكشف تفاصيل مروعة في مقتل ابن المذيعة مروة ميمي برصاصة

رسالة من ناهد السباعي إلى &#34;زلابية&#34;.. بماذا وعدتها؟

رسالة من ناهد السباعي إلى "زلابية".. بماذا وعدتها؟

لبلبة تكشف ما رفضته ميرفت أمين مع عادل إمام فوافقت هي

لبلبة تكشف ما رفضته ميرفت أمين مع عادل إمام فوافقت هي

شاهد: سلمان خان يعتدي على مُعجب ويخطف هاتفه

شاهد: سلمان خان يعتدي على مُعجب ويخطف هاتفه

لأول مرة.. ابنة ماجدة الصباحي تكشف سبب رفعها قضية حجر على والدتها

لأول مرة.. ابنة ماجدة الصباحي تكشف سبب رفعها قضية حجر على والدتها

دموع ابنة مريم حسين بعد حبسها تفطر قلوب الجماهير

دموع ابنة مريم حسين بعد حبسها تفطر قلوب الجماهير

نانسي عجرم تبكي وتغادر مسرح &#34;ذا فويس كيدز&#34; لهذا السبب

نانسي عجرم تبكي وتغادر مسرح "ذا فويس كيدز" لهذا السبب

ممثلة تركية شهيرة تُصبح &#34;تريند&#34; بعد تسريب صور فاضحة لها

ممثلة تركية شهيرة تُصبح "تريند" بعد تسريب صور فاضحة لها

شاهد: آل باتشينو يتعرض لموقف محرج خلال حفل &#34;بافتا أووردز&#34;

شاهد: آل باتشينو يتعرض لموقف محرج خلال حفل "بافتا أووردز"

عربي

السعود: طالبنا الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي لأنه غير مرغوب به

السعود: طالبنا الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي لأنه غير مرغوب به

وزير الخارجية السعودية: مطالبون بالتضامن مع الشعب الفلسطيني

وزير الخارجية السعودية: مطالبون بالتضامن مع الشعب الفلسطيني

إيران تُوجّه اتهامات للسعودية بشأن (صفقة القرن)

إيران تُوجّه اتهامات للسعودية بشأن (صفقة القرن)

الكشف عن مبادرة عربية لمفاوضات مباشرة بين إسرائيل وإيران

الكشف عن مبادرة عربية لمفاوضات مباشرة بين إسرائيل وإيران