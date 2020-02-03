شؤون فلسطينية

الأوقاف تُعلن أسماء الحجاج المتبقية من القرعة للمحافظات الجنوبية

الأوقاف تُعلن أسماء الحجاج المتبقية من القرعة للمحافظات الجنوبية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، أسماء الحجاج المتبقية من القرعة للمحافظات الجنوبية، قطاع غزة،  لموسم حج 1441هـ/2020م حسب كشف قرعة الحج المجدولة.

وأوضح أبو الرب أن الأعداد المتبقية من التسجيل القديم يبلغ 1315 حاجاً من مدينة غزة و253 حاجاً موزعين على عشرة تجمعات سكانية، فيكون المجموع 1568 حاجاً من أسماء القرعة المتبقية، حسب الكشوفات المجدولة، وبذلك يكون قد انتهت كافة الأسماء الموجودة في كشوفات القرعة المجدولة منذ عام 2013 وسيتم فتح باب التسجيل في السنة القادمة في كافة التجمعات السكانية.

ودعا أبو الرب الحجاج المُعلن عن أسمائهم إلى تسديد مبلغ (1500) ألف وخمسمائة دينار أردني، كدفعة أولى من رسوم الحج، وذلك في أحد فروع البنك الإسلامي الفلسطيني أو البنك الإسلامي العربي بالمحافظات الجنوبية، غزة، علماً أن الدفع سيبدأ من صباح يوم الأربعاء الموافق 5/2/2020م وحتى نهاية دوام يوم الخميس 13/2/2020م ولن تقبل أي إيداعات بعد هذا التاريخ.

كما أكد أبو الرب على ضرورة تسليم ايصال (فيشة) الإيداع في إحدى شركات ومكاتب الحج والعمرة المرخصة والمعتمدة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والتي يرغب الحاج بالسفر من خلالها، وعدم دفع أية مبالغ لأي شركة أو أشخاص.

وأكد أبو الرب أن الوزارة، ستعلن بعد فترة عن فتح باب التسجيل في التجمعات السكانية الأخرى، التي لا يوجد بها مسجلون، كي يتيح المجال أمام المواطنين الراغبين بأداء فريضة الحج التسجيل في المواعيد، والأماكن التي سيتم تحديدها.

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