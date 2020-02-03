إصابة طفلتين في اعتداء للمستوطنين على عائلة في الخليل

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى مستوطنو (رمات يشاي) المقامة على أراضي المواطنين في حي تل الرميدة، وسط مدينة الخليل، على عائلة تقيم في الحي بالضرب وأصابوا طفلتين من أفرادها.



وقال المواطن إبراهيم رمضان: إن مستوطنين هاجموا أطفاله أثناء لعبهم في ساحة منزلهم، واعتدوا على أفراد العائلة بالضرب، مما تسبب بكدمات لطفلتيه، تالا البالغة من العمر سنتين، وجوان (5 سنوات)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وقامت قوات الاحتلال التي تواجدت في المكان بحماية المستوطنين، ومنعت المواطنين وعائلة رمضان من االدفاع عن أنفسهم أو الخروج من منزلهم.



وكان مستوطنون مسلحون من ذات المستوطنة، وتحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتدوا، ليلة السبت /الأحد، بالضرب على المواطن محمد تيسير نيروخ (55 عاماً) وعائلته اثناء ذهابهم بمركبتهم الى المستشفى قرب حاجز الاحتلال العسكري المقام على الطريق المؤدية الى تل الرميدة، في وقت تعرض فيه سكان جبل الرحمة، وحي تل الرميدة وسط المدينة لتهديدات بترحيلهم عن منازلهم بالقوة.